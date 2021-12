Đây là một trong những nét độc đáo được kì vọng tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2021 sắp tới.

Chiều 14-12 tại TP.HCM diễn ra buổi họp báo chính thức công bố sự trở lại của chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week. Đây là sự kiện được giới mộ điệu thời trang mong chờ nhất trong năm.



Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam chính thức trở lại. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Sau quãng thời gian liên tục bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, ngay khi được cấp phép tổ chức, Ban tổ chức, các nhà thiết kế, các thương hiệu thời trang gấp rút ngày đêm chuẩn bị cho sự kiện.

NTK Lê Long Dũng chia sẻ rằng kí ức tình yêu với Sài Gòn, nguồn cảm hứng từ nghệ thuật cải lương tuồng cổ, đờn ca tài tử đã khơi nguồn cảm xúc cho anh trong lần trở lại này.

“Bao nhiêu năm sống tôi không nghĩ một ngày có Sài Gòn ảm đạm như vậy. Một người phụ nữ nhỏ bé bắt chúng tôi làm việc mỗi ngày đó là Trang Lê. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn là NSƯT Tú Sương và gia tộc của chị. Tên BST của NTK Lê Long Dũng lần này là Việt Nam rực rỡ gấm hoa, với ước mong Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tái sinh trở lại thời kì rực rỡ gấm hoa. Chúng tôi mong Sài Gòn sẽ khởi sắc trở lại”- Lê Long Dũng tâm sự.

Tuần lễ thời trang trở lại những ngày cuối năm khiến giới mộ điệu thời trang háo hức vui mừng. TP.HCM đang dần khoẻ lại.



Bà Trang Lê trao tặng hoa cho các NTK, thương hiệu tham gia Tuần lễ thời trang. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Chúng ta đã trải qua hững ngày tháng rất kinh khủng. Xem lại clip, chúng ta trân trọng hơn những gì mình đang có”- bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Aquaffina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, nghẹn ngào.

Phát biểu mở đầu lễ khai mạc, bà Trang Lê xúc động lặng người nhớ lại những ngày đã đi qua. Trước ngày 7-11, khi quyết định trở lại TP.HCM, Trang Lê đã dự tính tổ chức tuần lễ thời trang tại Hà Nội, chứ không phải TP.HCM. Rất nhiều lần bà đã chần chừ, đắn đo, cân nhắc, muốn làm gì đó cho TP.HCM lúc này.

“Đến chiều thứ 6 (ngày 10-12), có giấy phép cho tổ chức, tôi chạy lên đỉnh tháp Landmark 81, tôi không biết đó là thực hay mơ. Chỉ còn 1 tuần nữa ngày khai mạc sẽ chính thức bắt đầu. Tôi biết đây có thể không phải là tuần lễ thời trang hoàn hảo nhất nhưng chắc chắn sẽ là sự kiện đặc biệt nhất”- Trang Lê trải lòng.



Chương trình dự kiến dẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-12-2021

Chương trình mang sứ mệnh là cầu nối, tạo cơ hội cho các nhà thương kế và thương hiệu thời trang Việt tiếp cận đến hàng triệu tín đồ thời trang trong nước và quốc tế. Đồng thời, chương trình mong từng bước đưa thời trang Việt Nam chuyển mình vươn ra thế giới.

Năm nay, Tuần lễ thời trang không tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du bởi nơi đây vẫn đang là bệnh viện dã chiến. Không chỉ thay đổi địa điểm, Ban tổ chức chương trình Tuần lễ thời trang đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức show diễn cho Nhà thiết kế tham gia giới thiệu Bộ sưu tập trong chương trình nhằm hỗ trợ các NTK vượt qua khó khăn sau đại dịch.

Đây cũng là lời tri ân tới các NTK vì những đóng góp của họ dành cho chương trình được Vietnam International Fashion Week phát động trong thời gian giãn cách xã hội - Đấu giá thiện nguyện “Từ trái tim tới trái tim - Từ thời trang thành hơi thở” . Chương trình nhằm quyên góp máy thở và vật tư y tế cho các y bác sĩ và bệnh viện tuyến đầu chống đại dịch COVID-19.



BTC chương trình “Từ trái tim tới trái tim - Từ thời trang thành hơi thở” trao những phần quà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN TRÀ Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-12-2021 tại Capital Studio, 212 Lý Chính Thắng (Quận 3, TPHCM) với chủ đề ShiningLife. Chỉ còn 2 tuần nữa một năm cũ sẽ đi qua, chương trình hứa hẹn là một điểm sáng thời trang để kết thúc một năm nhiều biến động.