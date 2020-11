Trực tiếp: Người đẹp Thể thao gọi tên Phù Bảo Nghi

23h Trao giải thưởng phụ

22h45 Thi Ứng xử

Tốp 5 người đẹp thi Ứng xử, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương là người trả lời đầu tiên.

Phạm Ngọc Phương Anh bốc thăm câu hỏi: "Theo bạn, giữa một trái tim nóng và cái đầu lạnh, đâu là yếu tố đưa bạn đến hạnh phúc?",

Phương Anh trả lời: "Theo tôi, cả trái tim ấm áp và đầu lạnh đều là yếu tố giúp bạn trở nên hạnh phúc. Một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn lý trí. Còn trái tim ấm áp giúp bạn cảm nhận những điều ấm áp. Chúng ta phải khéo léo, dung hòa hai điều nay để mang lại thành công, hạnh phúc cho bản thân".

Tốp 5 gồm: Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Đào Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Phạm Thị Phương Quỳnh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

22h30 công bố tốp 10

Ban Tổ chức vừa công bố tốp 10, Người đẹp Biển gọi tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo.



Người đẹp Biển gọi tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Đặng Vân Ly, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Ngọc Phương Anh, Hoàng Bảo Trâm, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Thị Tường Vy, Đỗ Thị Hà, Doãn Hải My, Phạm Thị Phương Quỳnh.

22h20 thi Dạ hội

Tốp 15 vừa hoàn thành phần thi Dạ hội.



Thí sinh trong trang phục Áo tắm. Ảnh: ZING

22h

Công bố tốp 15

Tốp 15 gồm Lê Thị Tường Vy, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Võ Ngọc Hồng Đào, Hoàng Bảo Trâm, Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Doãn Hải My, Phạm Thị Phương Quỳnh, Vũ Quỳnh Trang, Đặng Vân Ly, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

21h50













Thi Bikini

Công bố tốp 22 Hoa hậu Việt Nam 2020

22 cô gái tiếp theo được ban giám khảo lựa chọn là Đậu Hải Minh Anh, Đỗ Thị Hà, Bùi Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Võ Ngọc Hồng Đào, Lê Thị Tường Vy, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Hoàng Ái Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Phù Bảo Nghi, Lê Trúc Linh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Phương Quỳnh, Doãn Hải My, Võ Quỳnh Trang, Đặng Vân Ly, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hoàng Bảo Trâm. Cô gái cao 1,84 m Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Công bố Người đẹp yêu thích nhất và Người đẹp truyền thông

Tốp 5 Người đẹp được yêu thích nhất, gồm Đậu Hải Minh Anh, Phù Bảo Nghi, Đỗ Thị Hà, Lê Thị Tường Vy, Phạm Thị Ngọc Ánh. Đậu Hải Minh Anh là người chiến thắng và được vào thẳng top 22.

Tốp 5 Người đẹp truyền thông gọi tên Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hoàng Bảo Trâm. Đỗ Thị Hà giành chiến thắng và có mặt trong top 22.

21h35

Tốp 35 thí sinh thi Bikini Hoa hậu Việt Nam 2020.

21h15

Công bố Tốp 5 Người đẹp Nhân ái.





Tốp 5 Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: SBD 093 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD 018 Võ Ngọc Hồng Đào, SBD 278 Vũ Quỳnh Trang, SBD 228 Đặng Vân Ly và SBD 026 Nguyễn Thị Phượng

Trong đó Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD 093, tiếp tục vào tốp 5 Người đẹp Nhân ái. Trước đó cô giành hai giải phụ Người đẹp du lịch và Người đẹp tài năng.

Clip Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trình diễn Áo dài. NGUYỄN TÝ

20h45

Tốp 35 thí sinh trình diễn trang phục Áo dài.



Đào Thị Hà thi Áo dài



Tốp 5 hoa hậu 2010 đến 2018



Tốp 35 thi Áo dài



Phù Bảo Nghi, SBD 069



Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo trình diễn Áo dài Trống Đồng

20h10

Clip tốp 35 thí sinh cùng 3 MC và tốp 3 Hoa hậu Việt Nam hát mở màn Ca khúc Wanna be a star - Sứ mệnh. NGUYỄN TÝ

20h

Ca khúc Wanna be a star - Sứ mệnh do Á hậu Kiều Loan, Phúc Bồ cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An cùng Top 35 thí sinh chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 hát mở màn.

3 MC đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 là Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Vũ Mạnh Cường (ảnh) và MC Danh Tùng.

Riêng người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên - tốp 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 - đảm nhận vai trò MC thảm đỏ.



MC Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Thùy Tiên từng nhận giải Người đẹp nhân ái tại cuộc thi năm 2018 và thay Á hậu Thúy An dự thi Miss International cùng năm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng vừa có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề “Thập kỷ hương sắc” đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM và được trực tiếp trên kênh VTV3 và 14 kênh đài địa phương.

Một số hình ảnh trước giờ G:



Ban tổ chức



Cầu thủ Đoàn Văn Hậu



Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (áo trắng) và thủ môn Bùi Tiến Dũng







Báo chí tác nghiệp



Khán giả

PLO liên tục cập nhật mời các bạn bấm F5 để theo dõi.