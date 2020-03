Thổn thức và đong đầy xúc cảm với Vì anh vẫn tin

Từng có một tình yêu làm thay đổi cuộc đời của bạn. Từng có một tình yêu làm thay đổi cả thế giới.

Thổn thức, đong đầy xúc cảm





Phim lấy bối cảnh những năm 2000 khi Jeremy Camp mới chỉ 22 tuổi và đang chập chững bước đi trên con đường âm nhạc.

Định mệnh đã sắp đặt để Jeremy gặp gỡ người con gái định mệnh ngay trong đêm đầu tiên ở khuôn viên trường đại học. Anh lập tức bị Melissa chinh phục tới mức lãng quên tất cả mọi thứ đang ở quanh mình.

Đến với nhau rồi lại chia ly đầy tiếc nuối trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng ngay khi nhận tin Melissa được chẩn đoán ung thư và rất có thể sẽ không qua khỏi, Jeremy quyết tâm không buông xuôi và từ bỏ hy vọng, kết hôn với người con gái mình yêu và cùng cô chiến đấu với bệnh tật. Họ trải qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.



Lần đầu tiên gặp gỡ ca sĩ Jeremy Camp, anh em đạo diễn John Erwin và Andrew Erwin, cùng nhà sản xuất Kevin Downes thực sự xúc động khi nghe kể về câu chuyện tình yêu đong đầy nước mắt của Jeremy và người vợ thân yêu Melissa – vốn là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của bản tình ca “I Still Believe” được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

John Erwin chia sẻ: “Đó là một chuyện tình đẹp, man mác buồn nhưng cũng chứa chan hi vọng. Không chỉ là một bộ phim giàu tính giải trí mà đây còn là một câu chuyện tình mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt cần được kể lại với đông đảo khán giả”, “và tôi thực sự muốn bắt tay thực hiện bộ phim này”.



Khi biểu diễn ca khúc I Still Believe trên sân khấu, ca sĩ Jeremy cũng từng nói: “Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này. Tôi muốn chia sẻ sự thật khắc nghiệt, nỗi đau, những thương tổn và cả những gì mà tôi đã phải tranh đấu để có thể vượt qua. Tôi mong muốn những người quanh mình – những con người đang gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống – cũng sẽ tìm thấy được hi vọng để bước tiếp giống như tôi”. Vì Anh Vẫn Tin như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa rằng ở đâu đó giữa cuộc đời đầy giông bão này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tình yêu đích thực… Dàn diễn viên gây ấn tượng Thủ vai ca sĩ, nhạc sĩ Jeremy Camp là tài năng sinh năm 1997 KJ Apa (tên đầy đủ là Keneti James Fitzgerald Apa), được đông đảo khán giả biết tới qua vai chính trong bộ phim truyền hình đình đám Riverdale.

Năm 14 tuổi, KJ thực hiện album phòng thu đầu tiên, biết chơi piano và guitar, và từ đó đến nay vẫn là thành viên của nhóm nhạc Legend. Năm 2016, lúc 19 tuổi, chàng trai sinh năm 97 đã vượt qua hàng trăm ứng cử viên, được các nhà sản xuất của CW chọn vào vai nam chính Archie Andrews cho series truyền hình Riverdale sau 4 tháng tìm kiếm trên khắp toàn cầu. Nhờ vai diễn này, KJ đã nhận về đề cử MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards và giành giải thưởng Saturn - hạng mục Ngôi sao truyền hình đột phá... Britt Robertson và KJ Apa trong “A Dog’s Purpose” (2017)

Còn đối với diễn viên đảm nhận Melissa Henning, KJ ngay lập tức đề xuất người bạn diễn từng rất ăn ý với mình - Britt Robertson. Bộ đôi đã cùng nhau hợp tác trong phim A Dog’s Purpose (2017), và đến tận bây giờ, Apa vẫn chưa quên những kỷ niệm mà mình có với Britt. “Chúng tôi đã hợp tác cực kỳ ăn ý. Đó là phim điện ảnh đầu tay của tôi, và cũng là một trong số những phim tôi yêu thích nhất”.



Bên cạnh đó, thủ vai Tom Camp - bố của Jeremy là tài năng Gary Sinise. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Gary Sinise từng 3 lần nhận đề cử Tony danh giá, trong số đó có 1 đề cử với vai chính trong vở Broadway One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Ngoài ra, màn hoá thân vào vai Trung uý Dan Taylor trong phim truyện từng giành giải thưởng Oscar Forrest Gump cũng đã giúp ông nhận được các đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng và SAG.



Nữ hoàng của dòng nhạc đồng quê, Shania Twain sắm vai Teri Camp - mẹ của Jeremy. Cô từng nhiều lần nhận giải thưởng Grammy và hiện vẫn là một trong những nữ nghệ sĩ có lượng album bán chạy nhất trong lịch sử của dòng nhạc này.

Bên cạnh đó, Shania Twain cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả truyền hình với vai chính trong loạt truyền hình dài 6 phần về cuộc đời của chính cô với tựa đề “Why Not? With Shania Twain” được phát sóng trên Oprah Winfrey Network trong năm 2011.

Năm 2019, Shania Twain tham gia bộ phim điện ảnh chính kịch “Trading Paint” - có sự góp mặt của John Travolta và Michael Madsen.