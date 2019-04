Thù lao của Will tăng đáng kể sau hit Tận Cùng Nỗi Nhớ

Sau khi ra mắt MV Tận Cùng Nỗi Nhớ, Will đã nhận được hiệu ứng rất lớn từ khán giả. Ca khúc đã đưa anh đến với nhiều giải thưởng và vượt lên dẫn đầu BXH realtime trong một thời gian rất dài. Có thể nói Tận cùng nỗi nhớ là ca khúc hit vang dội đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Will.



Hiện phần 2 của Tận cùng nỗi nhớ đang được Will và nhạc sĩ Andiez bắt tay thực hiện.

Chia sẻ về thành công của ca khúc, Will cho biết: “Khi ra mắt MV Tận cùng nỗi nhớ, Will may mắn nhận được sự yêu thích và nó nhanh chóng cán mốc triệu view. Điều này khiến Will vô cùng áp lực. Thành công khiến Will dè chừng hơn trong các dự án mới, phải làm sao để nó tốt hơn, hấp dẫn hơn.

Will đã rất trăn trở trong quyết định có nên tận dụng lợi thế để ra mắt ngay một sản phẩm khác. Nhưng thú thật, thời điểm đó Will chưa chọn được dự án nào thích hợp. Sản phẩm có trong tay nhưng Will không tự tin tung ra. Vì thế, khán giả phần nào thấy Will im ắng. Tuy nhiên, im ắng không có nghĩa Will đang bỏ bê mọi thứ.

Là một ca sĩ, Will cũng như nhiều nghệ sĩ khác luôn mong mình có hit. Bản thân Will trước đây khi đi hát đều mong muốn có được cảm giác mà khi đi diễn, chỉ cần nhạc vừa vang lên thôi là đám đông đã hò reo. Bạn hát câu nào mọi người bên dưới sẽ hát câu đó. Cảm giác đó thật sự thích lắm, không thể nào diễn tả được.





Quả thật, nhờTận cùng nỗi nhớ, Will đã tăng thù lao đáng kể, lịch diễn cũng nhiều hơn, bận rộn hơn. Chính vì áp lực của Tận cùng nỗi nhớ mà Will luôn đau đáu và suy nghĩ kĩ cho phần 2 của Tận cùng nỗi nhớ và các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.



Nam ca sỹ tự nhận thấy bản thân khá cầu toàn đến mức nếu không được thì một năm chỉ ra đúng một MV để đầu tư một cách bài bản. Chính vì vậy, đầu năm 2019 Will chính thức khai màn bằng MV mới mang tên mang tên Em đang làm gì đấy (sáng tác Thái Đinh) sẽ ra mắt vào 20h ngày 9-4-2019.







Bản thân Will biết fan đã chờ suốt 8 tháng qua và cũng bị "phàn nàn" không ít lần nhưng anh chàng vẫn phải làm việc theo tôn chỉ cá nhân, không thể dễ dãi với âm nhạc và chính mình được. Will và nhạc sĩ Thái Đinh mất hơn một năm rưỡi cho khâu sản xuất âm nhạc cho dự án lần này.



Với Teaser chỉ dài vỏn vẹn 32s, hình ảnh Will xuất hiện khá lịch lãm như hình ảnh anh chàng vẫn luôn hướng đến. Tuy nhiên, nữ chính tiếp tục lại khiến nhiều khán giả quan tâm vì ngoại hình rất giống Jun Vũ người bạn thân của Will. MV lần này cũng khiến khán giả tò mò về sự kết hợp của Will và R.Tee. Sự kết hợp của cả hai chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ trong sản phẩm âm nhạc của Will.





Thêm nữa MV này xứng đáng được gọi là MV thể dục thể thao vì quay liên tục 12 tiếng là liên tục chạy, diễn viên chạy, máy quay cũng chạy theo do toàn những cảnh quay long-take, quay liên tục không cắt theo chuyển dộng của diễn viên, rất khó luôn nên cả ekip thi nhau chạy miệt mài không ngừng trong suốt 1 ngày không ngủ.