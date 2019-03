Thu Trang lý giải chuyện không hút thuốc, xăm mình trong phim

Ngay khi vừa xuất hiện, đoàn phim “Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội” đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội từ khán giả. Đông đảo người xem xếp thành hàng dài rồi vây quanh dàn diễn viên để cùng giao lưu và chia sẻ những thông tin thú vị về bộ phim.

Chị Mười Ba - Thu Trang luôn chứng tỏ được bản lĩnh dù là xuất hiện trong phim hay ngoài đời thực.



Trong sự kiện, Thu Trang - Tiến Luật tỏ ra xúc động khi nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Đến lúc trò chuyện cùng khán giả, Thu Trang còn phá ra cười ngất khi nhận được giỏ hoa tươi xinh xắn. Là bóng hồng duy nhất tham gia sự kiện nhưng Thu Trang chẳng hề lếp vế so với những nam nhân còn lại.



Với câu hỏi vì sao “Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội” thiếu vắng những cảnh hút thuốc, xăm mình, đại diện cho nhà sản xuất, Thu Trang chia sẻ: "Khi làm phim này, chúng tôi có nghĩ đến chuyện làm sao để phim qua được khâu kiểm duyệt.

Vì đề tài xã hội mà chúng tôi chọn khá nhạy cảm, chỉ một chút sơ suất cũng có thể làm bộ phim bị ảnh hưởng. Tôi là người ăn chắc mặc bền lắm, không bao giờ có chuyện tôi bán nhà, bán xe làm phim khi chưa chắc bất cứ thứ gì.

Bởi lẽ tôi từng trải qua cảm giác gia đình bị phá sản, không có thứ gì trong tay. Tôi hiểu cảm giác khi mình nghèo, mình không có địa vị, không có tiền thì bị xem thường như thế nào. Tôi làm gì cũng phải chắc, nhắm nó không ổn là tôi không làm".





"Nếu tôi làm phần hai theo dạng webdrama thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở phim chiếu mạng, chứ không đầu tư nhiều về kịch bản. Còn khi mình làm cho nó lên đẳng cấp khác, mình bắt buộc phải đầu tư. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định làm nhưng phải tiết chế, biết điểm dừng phù hợp".



Bên cạnh đó, Thu Trang cũng chia sẻ câu chuyện xúc động về Tiến Luật khi quay phim Chị Mười Ba: "Lúc ở trên phim trường, anh Luật hay giấu giếm mấy điều không tốt vì sợ tôi lo lắng. Như lần quay Chị Mười Ba này, anh Luật toàn chịu đựng một mình, không dám nói tôi nghe.

Có nhiều chuyện vì biết tôi đóng vai chính nên anh Luật không nói. Anh ấy sẽ tự giải quyết và dặn mọi người không nói gì hết. Kiểu như là ai cũng phải giả vờ trước mặt tôi. Khi giải quyết xong mọi thứ, anh ấy mới nói. Anh sợ ảnh hưởng tâm lí của tôi. Thương chồng lắm".





“Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội” tiếp tục là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Chị Mười Ba do Thu Trang đảm nhận. Sau lần đập tan kế hoạch bắt cóc Thái Tử của tên biến thái Bi Long (Khương Ngọc), Chị Mười Ba (Thu Trang) liền được Anh Hai (Lê Quốc Nam) tin tưởng giao quyền lãnh đạo An Cư Nghĩa Đoàn.Vào lúc hay tin "ghế nóng" An Cư Nghĩa Đoàn vừa đổi chủ, Hắc Hổ, Bố Già khét tiếng bất ngờ xuất hiện và lên tiếng thách thức bà trùm trẻ.



Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội cũng là câu chuyện xúc động về tình anh em ở An Cư Nghĩa Đoàn. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, có xuất thân chẳng được vẻ vang cỡ nào, những người anh em An Cư Nghĩa Đoàn cũng nguyện vì nhau mà hy sinh tất cả.

Phim Chị Mười Ba đang được chiếu ở các rạp trên toàn quốc.