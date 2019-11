Tim Miller: Cỗ máy sáng tạo không ngừng nghỉ của Hollywood

Nhưng sức sáng tạo của Tim Miller rất khủng khiếp, mang đến thành công không thể chối cãi cho ông trong thời kỳ bom tấn cạnh tranh khốc liệt.

Cho đến trước màn chào sân ấn tượng với Deadpool năm 2016, cái tên Tim Miller dường như vẫn còn khá lạ lẫm với người yêu điện ảnh nói chung và fan của thể loại hành động nói riêng. Nhưng tới khi ông tái xuất với Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối vào năm nay, không còn một khán giả thường xuyên theo dõi phim bom tấn nào chưa biết đến tên tuổi của vị đạo diễn có sức sáng tạo và tài năng đáng nể này.



Đạo diễn Tim Miller.



Tim Miller ra đời ở TP Fort Washington, Mỹ vào năm 1970. Năm 1995, khi mới 25 tuổi, Miller cùng hai người bạn là David Stinnett và Cat Chapman thành lập Blur studio, hãng sản xuất chuyên biệt về mảng thiết kế đồ họa, hoạt hình và kỹ xảo.

Trong hơn hai thập niên sau đó, Blur studio đã “làm mưa làm gió” trong cả lĩnh vực trò chơi điện tử và sản xuất phim tại Mỹ. Công ty của Tim Miller tham gia sản xuất các đoạn phim hoạt họa cho nhiều tựa trò chơi đình đám như CarnEvil, Grand Theft Auto , Call of Duty hay Halo.

Năm 2009, Blur Studio được đạo diễn James Cameron tin tưởng giao phó thực hiện toàn bộ các đoạn phim bối cảnh ngoài không gian của bom tấn thế kỷ Avatar. Năm 2010, công ty này đảm nhiệm phần kỹ xảo cho phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Scott Pilgrim vs. the World.

Phần kỹ xảo đậm phong cách hoạt họa khiến Scott Pilgrim vs. the World thành công rực rỡ và được khán giả toàn thế giới yêu thích. Tim Miller và êkíp của mình còn nổi tiếng với việc sản xuất phân đoạn tiêu đề cho các bom tấn như The Girl with the Dragon Tattoo hay Thor: Dark World. Chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi nhưng các phân đoạn tiêu đề do Tim Miller thực hiện luôn chạm tới đỉnh cao về ý tưởng sáng tạo và độ mãn nhãn về hình ảnh.