Clip Tố My vừa nấu mì Quảng vừa hát bolero:

Cuối tuần qua, Tố My và các "fan ruột" đã có chuyến về Củ Chi ăn mừng giải thưởng Ca sĩ bolero của năm tại lễ trao giải POPs Worldwide vừa qua. Nơi tổ chức là điểm hẹn khá quen thuộc của Tố My và các fan. Vợ chồng anh chị là những người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Tố My suốt nhiều năm qua, không show diễn hay chương trình nào của nữ ca sĩ mà cả hai vắng mặt.