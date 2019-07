Trương Thế Vinh hòa giải vụ đòi tiền nhưng Diễm My 9x mang họa

Từ tối 24 kéo dài đến sáng 26-7, showbiz Việt xôn xao vì vụ tranh cãi nảy lửa giữa diễn viên Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Trương Thế Vinh đã lên facebook của mình tố cáo một nhãn hiệu đã lấy hình ảnh anh đang mặc một chiếc áo của nhãn hàng đó để quảng cáo bán hàng mà không xin phép mình.





Hình ảnh Trương Thế Vinh và chiếc áo nhãn hàng trong vụ việc lấy quảng cáo.

Trương Thế Vinh viết: “Brand này cũng khá có tiếng, vậy mà thích ăn chùa”… Anh đã nhắn tin yêu cầu nhãn hàng này bỏ hình ảnh của anh xuống và bồi thường thiệt hại với số tiền 25 triệu đồng cho năm ngày nhãn hàng sử dụng trái phép hình của anh.



Đáp trả của chủ nhãn hàng là một gương mặt quen biết rất nhiều trong giới showbiz, lôi kéo được nhiều sự ủng hộ của người quen biết trong nghề và dẫn đến vạ miệng cho nhiều người trong số họ.

Nhãn hàng này đã tháo hình ảnh của Trương Thế Vinh xuống nhưng cho rằng mình không sai vì lấy hình trên một trang báo mạng chứ không phải lấy hình trong facebook của anh nên không phải xin phép, và cũng không đồng ý trả tiền bồi thường. Nhãn hàng còn cho rằng họ có quyền sử dụng hình nghệ sĩ mặc đồ thời trang của họ đã đăng trên báo vì các thương hiệu thời trang thế giới vẫn lấy hình nghệ sĩ nổi tiếng mặc đồ của mình về trang của mình, thậm chí còn bình luận khen chê mặc đẹp hay xấu. Nhãn hàng này còn cho rằng nghệ sĩ hay mượn đồ các nhà thiết kế thì không nên giận dữ khi nhà thiết kế sử dụng hình ảnh nghệ sĩ.

Sự việc trên đang gây chú ý, được giới nghệ sĩ và khán giả tranh cãi. Bởi trước nay nghệ sĩ bị lấy hình quảng cáo trái phép trên mạng thường chỉ yêu cầu phải gỡ hình xuống, hầu như không thấy trường hợp đòi tiền bồi thường như Trương Thế Vinh. Sự tranh cãi còn nằm ở quan điểm nhãn hàng có quyền lấy hình đã đăng báo của Trương Thế Vinh để quảng cáo hay không? Sự việc lôi kéo sự tranh cãi của khá đông gương mặt showbiz trẻ và một số gương mặt làm thời trang bênh nhãn hàng. Chỉ có một số ít nghệ sĩ lên tiếng đứng về phía Trương Thế Vinh. Tuy nhiên khán giả lại ủng hộ Trương Thế Vinh tuyệt đối.

Nhãn hàng và nhiều gương mặt nổi tiếng lãnh đủ: kêu gọi cắt sóng, bóc phốt...

Sự việc trên không chỉ gây ra sự chú ý trong giới nghệ sĩ mà còn thu hút sự tranh luận của khán giả ồn ào trên nhiều trang cộng đồng mạng. Số đông khán giả đều lên án nhãn hãng này làm sai luật mà còn ngụy biện, dựa vào lợi thế quen biết rộng của chủ nhãn hàng trong giới showbiz để lấp liếm.





Nickname Mii Mii viết: “Buồn cười. Tao bán đồ và kể cả tao muốn up hình khách fback thì tao cũng phải ib từng khách 1 để hỏi xem up đc hay ko nữa là. Ở đâu ra mặc đồ của mình thì mình được quyền up và không xin phép...".

Đông đảo cư dân mạng đã kêu gọi tẩy chay nhãn hàng này, kéo nhau đánh giá 1 sao cho nhãn hàng trên Google khiến nhãn hàng phải khóa chức năng chấm sao. Cư dân mạng còn nhanh chóng tìm ra những hình ảnh rất tương đồng tố cáo nhãn hàng này sao chép thiết kế, ăn cắp mẫu của những nhãn hàng thời trang nước ngoài. Những gương mặt showbiz ủng hộ nhãn hàng nói trên trong vụ việc này cũng bị lên án rằng làm người nổi tiếng mà phát biểu thiếu hiểu biết, ủng hộ sự phạm luật. Hoặc là kết án những gương mặt này nịnh nọt, ủng hộ nhãn hàng bất chấp đúng sai vì quen biết, lợi lộc, kêu gọi tẩy chay…



Diễm My 9X bị kêu gọi tẩy chay trong phim Phượng Khấu khiến phim vạ lây.

Cụ thể ca sĩ Quốc Thiên, Á hậu Mâu Thủy bị khán giả kêu gọi nhà sản xuất cắt sóng, làm mờ mặt với những chương trình truyền hình thực tế họ đang tham gia. Mâu Thủy bị vạ miệng với câu comment “Kiếm 25 triệu dễ vậy, Thỉ cũng muốn”. Cô đã phải đính chính rằng người nào đó đã mạo danh cô chứ cô không comment như vậy. Ca sĩ Quốc Thiên thì mang họa với câu: “Căng vậy, 12/12? Không thể tin được…” được cho rằng đá đểu Trương Thế Vinh vì đòi làm việc với người đại diện của nhãn hàng có trình độ 12/12.



Diễn viên trẻ Diễm My 9X đang tham gia phim cổ trang Phượng Khấu cũng khiến phim này chỉ đang quay mà cũng bị kêu gọi tẩy chay dữ dội. Lý do, đang trong tâm điểm vụ việc, Diễm My 9X bỏ cái hình thẻ rất cũ của mình lên facebook cho biết rằng một tiệm chụp hình thẻ đang lấy hình đó để quảng cáo và cô kỳ này chắc sẽ đòi 100 triệu đồng quá. Trước sự chỉ trích ào ạt của cộng đồng mạng, Diễm My 9X cũng đã lên tiếng rằng cô vô tư, chỉ đùa giỡn vì được người quen báo cho biết mình đang có những tấm hình thẻ rất cũ được một tiệm chụp hình sử dụng như vậy. Cô nói rằng mình không hề đọc báo, lên mạng những ngày qua nên không biết về vụ việc của Trương Thế Vinh. Tuy nhiên một số dẫn giải khi trả lời của cô càng chọc giận khán giả...

Ca sĩ Cao Thái Sơn, Pha Lê, nhiều gương mặt nổi tiếng khán cũng bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì vào comment bênh lý lẽ của nhãn hàng trong vụ việc…

Trương Thế Vinh hòa giải nhưng bài học vẫn còn đó…

Sau hai ngày căng thẳng, nói qua nói lại với những từ ngữ nặng nề, chiều hôm qua, 26-7, Trương Thế Vinh đã đưa lên trang cá nhân của anh việc khép lại vụ việc. Anh viết:



Cư dân mạng lập danh sách những người ủng hộ nhãn hàng được cho rằng phạm luật mà không biết hướng thiện.

“Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các anh chị Báo chí, những người có ý thức xây dựng cho cộng đồng ngày càng văn minh hơn và đặc biệt các Fans của tôi đã bỏ nhiều thời gian, lắng nghe, tìm hiểu và không ngại bị xỉ vả để đòi lại điều đúng.

Nhưng sự việc đã đi quá xa so với mức tôi hình dung và đó không phải điều tôi muốn. Tôi không muốn đào bới việc của người khác, chỉ muốn tìm câu trả lời hợp lý cho bản thân

Nên rất mong tất cả mọi người hãy bình tĩnh và đừng đẩy câu chuyện đi quá xa!!

Thứ nhất: Tôi đã được trao đổi với anh Dũng và nhận được những lời tự nhận khuyết điểm, nếu nói thoả đáng thì là chưa, nhưng với tôi như vậy là đủ cho trường hợp này. Về phía nhãn hàng, theo tôi họ có những thiếu sót và đến nay thì hệ quả đang quá nặng. Chúng ta tranh luận để hiểu rõ hơn quyền lợi của mình, không cần thiết phải tẩy chay hoặc ép ai vào đường cùng”.

Với những đồng nghiệp, những gương mặt showbiz có ý kiến trái chiều, đứng về phía nhãn hàng, Trương Thế Vinh cũng tỏ ra bình tĩnh. Anh nói:

“Thứ hai: Việc các đồng nghiệp của tôi không lên tiếng là đúng, vì nếu họ tham gia, sự việc chắc sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Còn những người có ý kiến trái chiều thì cũng không sai, có tranh luận thì sự việc mới được tỏ tường. Điều này có lợi cho nghệ sĩ nói riêng và cho những người có liên quan đến luật bản quyền nói chung.

Tôi viết thư này với mong muốn mọi người hãy bớt nóng giận, nên để cho câu chuyện này lắng xuống. Tôi tin sau những gì đã xảy ra thì các quy định của pháp luật về bản quyền, hình ảnh đã được rõ ràng hơn!”.

Phía nhãn hàng cũng đưa ra kết luận về vụ việc: “Việc Maschio đăng hình Vinh đúng hay sai thì cả Vinh và Maschio đều có những lý lẽ riêng, và có lẽ chỉ mang nhau ra toà thì mới phân định được đúng sai một cách thoả mãn nhất cho các bên.

Tuy nhiên, cả Vinh và mình đều không muốn chuyện này xảy ra vì thứ nhất nó không đáng, thứ 2 cũng chẳng phải lạ lùng gì nhau để phải đối đầu một cách gay gắt bởi một người vỡ đầu thì kẻ còn lại cũng mẻ trán.

Cả hai đều cùng đồng ý kết thúc việc này và thông cảm cho nhau vì trong lúc nóng giận cả hai đều có những lời nói khó nghe làm tổn thương nhau”.

Tuy vụ việc đã khép lại vì không có kiện tụng ra tòa, song sự tẩy chay và thiệt hại của nhãn hàng và một số nhãn hàng vẫn còn đó, vẫn đang diễn ra. Câu hỏi về đúng – sai của vụ việc vẫn là một mối quan tâm lớn với giới nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi qua vụ việc này đã khẳng định rằng việc sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ với các nhãn hàng cần phải có một hợp đồng chặt chẽ để tránh việc gây tranh cãi.