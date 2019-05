‘Vợ ba' ngừng chiếu, Bộ Văn hoá kiểm tra cấp phép phim

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra lại quy trình cấp phép phim Vợ ba thông qua văn bản số 394 gửi đến Cục Điện ảnh.

Trong văn bản về việc kiểm tra, báo cáo bề phim Vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh ghi rõ: "Liên quan đến những thông tin về việc bộ phim Vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh gây nhiều dư luận trái chiều, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện như sau: Giao Cục điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép bộ phim Vợ ba tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý. Thời hạn báo cáo Bộ trưởng trước ngày 24-5".

Hầu hết suất chiếu cuối cùng của Vợ ba trên các rạp CGV tại TP.HCM là 18 giờ; các khung giờ sau khán giả tại TP.HCM không thể tiếp tục mua vé xem phim, những vé bán ra cũng đã được hoàn lại tiền.

Chiều 20-5, đại diện truyền thông CGV, đơn vị phát hành phim Vợ ba, cũng chưa khẳng định chính thức thông tin phim sẽ bị cấm chiếu.

Vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh gây nhiều tranh cãi xung quanh việc Nguyễn Phương Trà My đóng cảnh nóng.



Vợ ba là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phương Anh và được phân loại C18. Điều gây nhiều dư luận suốt gần bốn ngày phim công chiếu chính là diễn viên Trà My đóng vai vợ ba (Mây) chỉ mới 13 tuổi.

Chính độ tuổi này của Trà My khi tham gia phim có vài cảnh được cho là cảnh nóng khiến nhiều ý kiến được đưa ra phân tích. Nhiều ý kiến còn cực đoan đẩy đến việc cho Trà My đóng phim có cảnh nóng là hành vi xâm hại trẻ em. Nhưng cũng rất nhiều ý kiến rằng những sự đả kích đó đều không đáng có, bởi đó là cách bóp chết nghệ thuật nhanh nhất và ấu trĩ nhất.

Trước đó, trong thông cáo gửi đến truyền thông từ đơn vị phát hành phim, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đã chia sẻ: “Chúng tôi rất ý thức được các việc mình làm để đảm bảo an toàn cho toàn bộ các diễn viên trong phim, không chỉ là các diễn viên nhí. Các cảnh tâm lý của Mây cũng được trao đổi từ rất sớm với gia đình, thậm chí là một trong những điều đầu tiên đạo diễn nói chuyện với mẹ của diễn viên Trà My. Khi quay phân đoạn "nóng", mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng bởi góc máy, hiệu ứng khi dựng phim, thiết bị bảo hộ, làm sao để hình dung khi dựng lại sẽ tạo ra một cảm xúc chân thực nhất, nhưng khi thực hiện thì lại là những tính toán rất kỹ lưỡng và an toàn. Tôi cũng gặp nhiều căng thẳng khi phải làm sao vừa để đạo diễn được toại nguyện với cảnh diễn và mọi thứ vẫn an toàn tối đa. May mắn là chúng tôi đã làm được".

Trước khi ra mắt khán giả trong nước, Vợ ba tạo nhiều tiếng vang ở các sự kiện điện ảnh quốc tế uy tín. Phim thắng giải của NETPAC - tổ chức phát triển điện ảnh châu Á gồm 29 quốc gia thành viên - ở Liên hoan phim Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại Liên hoan phim San-Sebastian (Tây Ban Nha) và “Phim xuất sắc” ở hạng mục tác phẩm quốc tế tại Liên hoan phim Kolkata International (Ấn Độ).