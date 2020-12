10 album phát trực tuyến nhiều nhất năm 2020 trên Spotify

Năm 2020 sắp kết thúc và trải qua một năm đầy khó khăn do dịch COVID-19. Tuy vậy có rất nhiều album Kpop được phát hành với thành tích đáng kinh ngạc.

Sau đây là 10 album Kpop có nhiều người phát trực tuyến nhất cũng như nhiều lượt stream nhất vào năm 2020 do Spotify đánh giá.



Eyes wide open của nhóm nhạc TWICE



Album Eyes wide open - TWICE. Ảnh: KOREABOO



Eyes Wide Open là album phòng thu dài thứ hai của TWICE, được phát hành vào ngày 26-10 với ca khúc chủ đề I Can't Stop Me.

Album gồm mười ba ca khúc có tổng cộng 117,9 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, trong đó I Can't Stop Me có nhiều lượt phát trực tiếp nhất với 67,8 triệu lượt. Ngoài ra, album đã bán được tổng cộng 473,2k bản!



More & more của TWICE



Album More & more - TWICE. Ảnh: KOREABOO



More & more là mini album thứ chín của TWICE với ca khúc chủ đề cùng tên và được phát hành vào ngày 1-6.

Album có tổng cộng bảy bài hát và có 133,1 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Album cũng đã bán được khoảng 569,1 nghìn bản.



Neo Zone: The final round của NCT 127







Neo zone: The final round là phiên bản đóng gói lại của bản phát hành trước năm 2020 của nhóm NCT 127.

Album Neo zone gồm cả hai bài hát chủ đề là Kick it và Punch trong số 17 bài hát trong album.

Album có khoảng 148,5 triệu lượt stream. Kick it có nhiều lượt stream nhất, với 43,5 triệu bản và album đã bán được khoảng 601,7 nghìn bản.



IT'z ME của nhóm ITZY







IT'z ME là mini album thứ hai của nhóm ITZY được phát hành vào ngày 9-3 với ca khúc chủ đề Wannabe.

Album chỉ có bảy bài hát nhưng đã mang về thành tích 148,9 triệu lượt stream kể từ khi phát hành.

Album đã đạt doanh số bán ra khoảng 150,9 nghìn bản.



In life của Stray kids







In life là phiên bản đóng gói lại của bản phát hành trước năm 2020 của Stray kids mang tên Go live.

Album có tổng cộng 17 bài hát, bao gồm cả hai ca khúc chủ đề God's menu và Back door, album có 215 triệu lượt phát trực tuyến và album đã bán được 430,9 nghìn bản.



D-2 của nhóm Agust D







Album D-2 được phát hành vào ngày 22-5 với ca khúc chủ đề Daechwita, và có tổng cộng 10 bài hát.

Album có 225 triệu lượt phát trực tuyến, riêng ca khúc Daechwita cho đến nay đã đạt được 73,6 triệu lượt.



Map of the Soul: 7 - The journey của nhóm BTS







Map of the Soul: 7 - The journey là album phòng thu tiếng Nhật thứ tư của BTS được phát hành vào ngày 15-7 với ca khúc chủ đề Stay gold.

Album có tổng cộng 13 bài hát với 306,4 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Stay gold có nhiều lượt stream nhất với 99,2 triệu bản và album đã bán được tổng cộng khoảng 750 nghìn bản.

BE của nhóm BTS





BE là album phòng thu dài thứ năm của BTS và là bản phát hành gần đây nhất của họ được ra mắt vào ngày 20-11 với ca khúc chủ đề Life goes on.

Album có tổng cộng tám bài hát, đạt được 922,6 triệu lượt stream.

Album đã bán được khoảng 2,66 triệu bản cho đến nay.



The album của BLACKPINK







The album là album phòng thu dài tập đầu tiên của BLACKPINK, được phát hành vào ngày 2-10 với ca khúc chủ đề Lovesick girls.

Album có tám bài hát với 1,02 tỷ lượt stream và ca khúc How you like that có nhiều lượt stream nhất với 331,2 triệu lượt. Đến nay, album đã bán được 1,25 triệu bản.



Map of the Soul: 7 của BTS







Map of the Soul: 7 là album phòng thu thứ tư của BTS được phát hành vào ngày 21-2 với ca khúc chủ đề ON. Có tổng cộng 20 bài hát trong album, bao gồm các bài hát nằm trong album Map of the Soul: Persona năm 2019.

Album có 2,37 tỉ lượt stream. Bài hát được stream nhiều nhất là Boy with luv có 576,3 triệu lượt stream. Tính đến nay, album đã bán được 4,33 triệu bản.