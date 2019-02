150 nghệ sĩ gửi lời chúc Tết

Clip chúc Tết kỷ lục của giới showbiz

Đến từ lĩnh vực âm nhạc, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúc mọi người một năm Kỷ Hợi thật nhiều sức khoẻ, may mắn, thành công và luôn hạnh phúc. Nam ca sĩ, MC Ngô Kiến Huy rạng ngờ trong màu áo dài xanh chúc fan may mắn trong tình yêu, công việc và tất cả mọi thứ trong năm 2019. Danh ca Thái Châu lịch lãm với lời chúc an khang thinh vượng, vạn sự như ý, tiếp lời. Ngoài ra, trong clip kỷ lục còn có sự góp mặt của các ca sĩ đang hot nhất hiện nay như: Phương Thanh, Nguyên Vũ, Nguyễn Phi Hùng, Nam Cường, Lâm Hùng, Võ Hạ Trâm, Phương Trinh Jolie, Hồ Việt Trung, Hồ Quang Hiếu, Chí Thiện, Châu Đăng Khoa, Chi Dân, Vĩnh Thuyên Kim, Nguyễn Hồng Ân, Hoàng Yến Chibi, Khắc Minh, Orange, Sơn Ca, Sara Lưu, S.T, Sĩ Thanh...

Hồng Gấm



Nguyên Vũ



Danh ca Phương Dung chúc tràn đầy niềm vui, pháo nổ đầy nhà, tiền tài rộn ràng như nước chảy.

NSƯT Hồng Vân, Thanh Bạch, Việt Anh, Phi Phụng, Thanh Thủy, Thuỵ Mười, Phương Bình, Thanh Tùng, Thái Duy, Dương Thanh Vàng, Hữu Đằng, Hồng Trang, Ngọc Tân, Ngọc Tiến, Bảo Chu, Tâm Anh, Cẩm Hò, Tuấn Kiệt... đại diện nghệ sĩ lĩnh vực hài kịch cùng gửi lời chúc nhân dịp tết đến, xuân về cho tất cả mọi người.

Hai gánh Lô tô



Nghệ sĩ Đình Toàn



Ca sĩ Ngọc Sơn



Kết thúc một năm làm việc nhiều may mắn, NSƯT Kim Tử Long và Thoại Mỹ cùng gửi lời chúc: “Chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài, bà con nông dân được trúng mùa, các em học sinh luôn đạt kết quả tốt đẹp nhất”. Cùng với đó, các nghệ sĩ Phú Quý, Chí Linh, Vân Hà, Tô Thiên Kiều, NSƯT Quế Trân, Điền Trung, Lê Nguyễn Trường Giang, Hoàng Hải, Nhã Thy... cũng lần lượt gửi đến khán giả lời chúc về một năm mới nhiều may mắn, thành công và sức khỏe.

