1.500 chiếc USB thanh xuân của Đan Trường bán hết ngay

The best of Dan Truong's songs gồm 165 bài hát gắn lên với tên tuổi của nam ca sĩ khi mới chập chững bước vào nghề đến lúc có chỗ đứng nhất định trên thị trường giải trí. Để có thể hoàn thiện dự án khủng này, nam ca sĩ đã mất hơn ba tháng chuẩn bị, cân đối giữa thời gian đi diễn, chăm sóc gia đình nhằm mang đến sự chỉn chu nhất cho người xem.





The best of Dan Truong's songs được phát hành 1.500 bản ở Mỹ và Việt Nam. Ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm này nhanh chóng được khán giả quan tâm và đón nhận. Chính sự tiện lợi trong việc sử dụng, phù hợp với nhiều tầng lớp, đối tượng người nghe khác nhau đã giúp sản phẩm này tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc. Sau hai ngày công bố, toàn bộ 1.500 USB 16GB đều được bán sạch trong sự ngỡ ngàng của cả ê kíp.







Ê kíp Đan Trường cho biết không chỉ bán hết toàn bộ 1.500 sản phẩm sau hai ngày, dự án The Best of Dan Truong's songs còn được khán giả đặt hàng vượt mốc dự kiến. Đan Trường tiết lộ lúc phát hành USB, anh và ê kíp định để lại một số để làm kỷ niệm, đánh dấu chặng đường âm nhạc của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vì số đơn hàng quá lớn nên phải nhường lại cho người hâm mộ của mình.



Trước tình cảm của khán giả, giọng ca Mưa trên cuộc tình tiết lộ sắp tới anh sẽ thực hiện thêm 1000 sản phẩm để những người yêu thích đều có thể sở hữu. Tuy nhiên, vì bản in và USB chất lượng nên khâu thực hiện được thực hiện lâu, khán giả phải chờ thêm một tuần nữa thì The Best of Dan Truong's songs mới tiếp tục ra mắt. “Tôi và ê-kíp dự kiến vào ngày 4-7 sẽ phát hành 1.000 bản mới để phục vụ khán giả. Hiện tại, rất nhiều fan inbox trên Fanpage của Đan Trường để mua USB, thậm chí nhiều bạn còn khuyên ê-kíp nên sản xuất nhiều hơn con số 1000 bản vì sợ không đủ để bán", Đan Trường chia sẻ.







Đan Trường không giấu được sự bất ngờ và xúc động khi nhận được thông tin toàn bộ 1500 bản USB được bán sạch trong vòng hai ngày. Nam ca sĩ thành thật: “Đó là một kết quả bất ngờ đối với tôi và cả ê kíp. Nếu như trước đây, khi dự án này được ấp ủ, đã không ít tranh luận, lo lắng vì sợ rằng khi thị trường YouTube phát triển thì hình thức nghe nhạc thông qua USB sẽ không còn phổ biến. Tuy nhiên, điều đó đã hoàn toàn ngược lại", anh nói.





Nam ca sĩ gửi lời chân thành đến với mọi người và bộc bạch: “Sự ủng hộ của mọi người là món quà vô giá nhất tôi nhận được trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật. Sẽ có thành công, thất bại, nhưng chỉ cần các bạn ủng hộ, chúng tôi vẫn sẽ vượt qua và làm đến cùng. Còn khán giả nghĩa là Đan Trường còn hát và cống hiến". Đồng thời, giọng ca Tình khúc vàng tiết lộ trong thời gian tới, anh sẽ sắp xếp ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng dành cho người hâm mộ.







Trong tháng 7 này, Đan Trường và Trung Quang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Sau khi trở về, Đan Trường sẽ bắt tay thực hiện những dự án mới và tham gia biểu diễn ở một số chương trình tại các tỉnh: Phú Quốc, Kiên Giang, Biên Hòa (Đồng Nai), Đà Lạt.