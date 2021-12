Trong số này, Carnage là con quái vật hung ác và tàn bạo bậc nhất. Sắp tới đây, Venom sẽ lần đầu tiên đối mặt với kẻ tử thù trong Venom: Let There Be Carnage (Venom: Đối Mặt Tử Thù) – bom tấn Marvel có doanh thu cao nhất năm 2021.





Poster suất chiếu đặc biệt của Venom: Let There Be Carnage.

Carnage chính là con của Venom



Symbiote vốn là những sinh vật ngoài hành tinh vô tính. Một trong những cách sinh sản đặc trưng của chúng là cho bào tử tách ra từ cơ thể “mẹ” để tìm vật chủ mới.

Trong tập truyện The Amazing Spider-Man #361, Eddie Brock bị giam chung buồng với tay sát nhân Cletus Kasady. Trong lúc giúp Eddie trốn ngục, Venom đã để lại một bào tử trong cơ thể Cletus và Carnage ra đời từ đây.



Do là con của Venom nên Carnage mạnh hơn hẳn đối thủ.

Bởi đặc tính của Symbiote, thế hệ sau luôn giữ được toàn bộ ký ức và sở hữu sức mạnh còn bá đạo hơn thế hệ trước nhiều lần.

Nhờ đó, Carnage mạnh mẽ, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn Venom. Không những thế, nó còn khả năng tạo ra các gai nhọn, xúc tu và nhiều loại vũ khí từ cơ thể.

Nguồn gốc đáng sợ của Cletus Kasady

Trước khi trở thành ác nhân Carnage, Cletus Kasady đã là một tay sát nhân tàn bạo. Từ bé, hắn đã tỏ ra là một kẻ tâm thần và điên loạn.

Gã hành hạ và giết chết con chó cưng bằng máy khoan. Cletus giết bà ngoại tàn tật bằng cách đẩy xe lăn của bà xuống cầu thang, cố gắng sát hại mẹ bằng cách ném máy sấy tóc vào bồn tắm.



Cletus Kasady kết hợp với Carnage để trở nên tàn nhẫn và khát máu hơn.

Gã sau đó bị tống vào trại trẻ mồ côi cho nam giới St. Estes Home. Vì bị những đứa trẻ khác bắt nạt, Cletus giết chết người quản lý rồi đốt rụi St. Estes Home.

Từ đây, tay ác nhân trở thành kẻ giết người hàng loạt. Tính cách điên loạn này được symbiote khuếch đại khiến Carnge trở nên khát máu và tàn nhẫn.

Carnage là kẻ thù của cả Người Nhện lẫn Venom

Trong lần đầu xuất hiện, Carnage nhanh chóng trở thành một ác nhân vô cùng bá đạo. Ngay cả Spider-Man cũng không thể đánh bại đối thủ mới này.



Venom buộc phải phối hợp với Spider-Man mới đủ sức đánh bại Carnage.

Anh đành phải tìm đến Venom để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sức mạnh của cả hai cũng chẳng thể so bì với Carnage. Spider-Man và Venom buộc phải lập ra một kế hoạch chiến đấu và phối hợp nhịp nhàng để hạ gục Carnage.

Shriek là nhân tình của Carnage

Trong đầu truyện Maximum Carnage diễn ra ngay sau khi Carnage bị Spider-Man và Venom đánh bại, Cletus Kasady bị giam tại nhà tù Ravencroft dành cho ác nhân có siêu sức mạnh.

Tại đây, gã cùng đồng bọn đã lên kế hoạch trốn thoát rồi tấn công thành phố New York (Mỹ).



Shriek và Carnage gây bao sóng gió cho các siêu anh hùng Marvel.

Shriek với Carnage cũng “nên duyên” từ đây. Maximum Carnage chính là đầu truyện đưa Carnage trở thành một trong phản diện nổi tiếng nhất Marvel. Đây cũng là tác phẩm truyền cảm hứng cho Venom: Let There Be Carnage sắp tới.

Bộ phim có một số thay đổi như cho Shriek thành người yêu của Cletus Kasady từ sớm hay mối thù với Eddie Brock.

Carnage có nhiều vật chủ khác nhau

Giống Venom, Carnage cũng có nhiều vật chủ khác nhau xuyên suốt lịch sử tồn tại.

Nó từng kết hợp với Karl Malus để trở thành Superior Carnage, Spider-Man Ben Reilly để trở thành Spider-Carnage, John Jameson, Scorn hay thậm chí là Eddie Brock.



Red Goblin là phiên bản đáng sợ nhất của Carnage.

Tuy nhiên, hóa thân đáng sợ nhất của hắn là Green Goblin/Norman Osborn. Khi kết hợp với Norman, Carnage biến thành dạng Red Goblin với nhiều sức mạnh bá đạo và dễ dàng hạ gục hàng loạt siêu anh hùng. Đây cũng là chi tiết đảm bảo tương lai của Carnage trong cuộc chiến với Venom.

Clip Venom: Let There Be Carnage. Nguồn: Youtube

Venom: Let There Be Carnage có suất chiếu đặc biệt ngày 8 và 9-12 và khởi chiếu chính thức hôm nay, 10-12 tại các rạp trên toàn quốc.