Cùng PLO nhìn lại những ca khúc Giáng sinh kinh điển đủ sức "làm nóng" tâm hồn mỗi người bởi những giai điệu rộn ràng của nó.

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas " của nhóm Love to Sing. Nguồn: Yotube Christmas Songs and Carols - Love to Sing. Đây là một bài hát thông dụng, có nguồn gốc từ miền Tây nước Anh vào khoảng thế kỷ 16. Ca khúc được nhiều nhóm nhạc thu âm và phát hành. Tuy nhiên, bản thu âm được đón nhận nhiều nhất hiện nay thuộc về nhóm Love to Sing. Hiện tại ca khúc đã đạt hơn 110 triệu lượt xem trên Youtube.

Jingle Bells

Đây là ca khúc được xem là nhạc nền của ngày lễ Giáng sinh. Jingle Bells do nhạc sĩ James Lord Pierpont sáng tác năm 1857 dưới cái tên One Horse Open Sleigh.

Ca khúc đình đám "Jingle Bells" của nhóm nhạc Jamaica Boney M. Nguồn: Youtube Boney M.

Ca khúc được dịch ra nhiều thứ tiếng và được cả thế giới qua cái tên Jingle Bells. Rất nhiều nghệ sĩ đã thể hiện ca khúc này nhưng thành công nhất vẫn là nhóm nhạc Jamaica Boney M.

Silent Night (tên gốc: Stille Nacht)

Ca khúc do một vị cha xứ người Áo viết năm 1817. Năm 1938 nhạc sĩ John Freeman dịch sang tiếng Anh và đem trình diễn lần đầu tại một nhà thờ ở St. Nicholas, Áo. Ngay lập tức, Silent Night trở thành bản thánh ca phổ biến tại các nhà thờ trên toàn thế giới.

Ca khúc "Silent Night" do Enya thể hiện. Nguồn: Youtube FreeNeverSaid. Tại Việt Nam, từ hơn nửa thế kỷ trước, nhạc sĩ Hùng Lân đã chuyển thể Silent Night thành phiên bản Việt với tên gọi "Đêm Thánh vô cùng".

Lời ca của Silent Night mang ý nghĩa là mừng lễ giáng sinh và ngợi ca Chúa đã ban phước lành cho con người.

Last Christmas

Last Christmas là ca khúc do George Michael viết năm 1984 và nhanh chóng trở thành đĩa đơn ăn khách nhất Anh quốc mùa giáng sinh 1984. Giai điệu bài hát da diết là lời tâm sự của chàng trai về một tình yêu không thành trong mùa Giáng sinh.

Ca khúc "Last Christmas" của nhóm nhạc Wham!. Nguồn: Youtube Wham!

Tính đến nay, đây là ca khúc được nghệ sĩ trẻ cover nhiều nhất. Mỗi năm, hàng loạt bản ghi âm ca khúc theo nhiều phong cách khác nhau được phát hành. Nhưng để lại ấn tượng nhất với khán giả là bản gốc của nhóm Wham.

Feliz Navidad

Ca khúc do nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Puerto Rico José Feliciano sáng tác năm 1970. Bằng những đoạn tiếng Tây Ban Nha đơn giản, bài hát đã trở thành một bản nhạc pop phổ biến ở Mỹ, Canada và trên toàn các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Ca khúc "Feliz Navidad" do José Feliciano thể hiện. Nguồn: Youtube José Feliciano.

Bài Feliz Navidad mà Feliciano trình bày (trong đó ông chơi bằng guitar và cuatro của người Puerto Rico) thuộc tốp những bài hát được download nhiều nhất trong dịp lễ giáng sinh ở Mỹ và Canada. ASCAP xếp nó vào top 25 bài hát giáng sinh được biểu diễn và nghe trên toàn thế giới.

"Feliz Navidad" cũng đã được nhiều ca sĩ biểu diễn như Celine Dion, David Hasselhoff, Moby, El Vez, Jon Secada, Fenix TX, Home Grown, và ban nhạc ska-punk Voodoo Glow Skulls, The Wiggles và Julianne Hough với phiên bản nổi tiếng ở Anh và châu Âu được in ở bìa anbum Christmas của nhóm nhạc Boney M. phát hành năm 1981.

White Christmas (1942)

Ca khúc "White Christmas" (1942) của Big Crosby. Nguồn: Youtube BingCrosbyLegacy.

Bản hit kinh điển của Bing Crosby về một cảnh giáng sinh đẹp như tranh vẽ là một trong những bài hát kỳ nghỉ phổ biến nhất từ trước đến nay. Trang Guinness World Records thậm chí còn gọi nó là đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.

All I Want For Christmas

Đây là ca khúc nổi tiếng nhất nằm trong album giáng sinh "Merry Christmas" (1995) của diva Mariah Carey.

All I Want For Christmas là single chủ đề giáng sinh đoạt doanh thu kỷ lục trong lịch sử âm nhạc với 400.000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên phát hành.

Ca khúc "All I Want For Christmas" của Mariah Carey. Nguồn: Youtube Mariah Carey. Lời ca mang đầy ý nghĩa của cô gái trẻ dành cho người yêu "Em không muốn gì nhiều cho lễ giáng sinh, em cũng không cần những gói quà. Chỉ có điều duy nhất em muốn trong lễ Giáng sinh đó là anh".

Ca khúc này đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi hát lại như Shania Twain, Samantha Mumba, nhóm rock My Chemical Romance hay nữ diễn viên trẻ Olivia Olson đã biểu diễn trong phim bộ phim Love Actually.

Tuyết rơi đêm Giáng sinh

Tuyết rơi đêm Giáng sinh do Thuỳ Chi thể hiện. Nguồn: Youtube Pops music.

Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Hùng, được thể hiện bởi giọng hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Tuyết rơi đêm Giáng sinh phảng phất nét u buồn. Đó không chỉ là những hạnh phúc mà có cả những số phận bất hạnh. Và đêm giáng sinh cầu mong Chúa sẽ mang phước lành đến cho tất cả những số phận ấy.

Hai mùa Noel

Hai mùa Noel là sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ca khúc mở ra một câu chuyện tình đẹp của đôi trai gái, họ yêu thương và tình cảm nồng cháy trong mùa Noel đầu tiên nhưng đến mùa Noel thứ hai lại chỉ còn lại những kỷ niệm tê tái trong lòng.

Phần thể hiện ca khúc "Hai mùa Noel" của cặp đôi Mạnh Đình- Như Quỳnh. Nguồn: Youtube Asia Entertainment Official.

Và sự cách trở của tình yêu lại một lần nữa làm chủ đề sáng tác cho bài hát giáng sinh. Ca từ của bài hát đã vẽ lên hình ảnh đối lập giữa hai mùa Noel, sự hạnh phúc và nỗi cô đơn. Những ca từ cất lên khiến nghe nghe như ngập tràn vào trong cảm xúc và tình yêu đôi lứa. Chẳng khó hiểu vì sao mọi người lại yêu thích bài hát này đến vậy.

Santa Claus Is Comin' to Town