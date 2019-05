'Annabelle Comes Home' hé lộ thêm nhiều nhân vật quỷ ám khác

Phần tiếp theo của loạt phim về Annabelle thuộc vũ trụ kinh dị The Conjuring hứa hẹn sẽ giới thiệu thêm về những năng lực thần bí mà thứ đồ chơi rùng rợn có thể thao túng được con người, đồng thời hé lộ sự mở rộng của vũ trụ điện ảnh ăn khách này trong tương lai.





Trái ngược với trailer đầu tiên, trailer mới nhất có sự xuất hiện nhiều hơn của hai vợ chồng Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng). Sau khi đưa Annabelle về nhà và niêm phong nó trong một căn phòng đặc biệt, cặp vợ chồng pháp sư trừ tà buộc phải rời đi ngay trong đêm để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn.

Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi người bạn Daniela của Mary Ellen - bảo mẫu nhà Warren tò mò khám phá căn phòng đầy những món đồ quỷ ám và vô tình giải thoát cho Annabelle. Từ đó, Annabelle kêu gọi các linh hồn khác có trong căn phòng cùng trỗi dậy, với mục tiêu mới nhằm vào chính Judy – cô con gái nhà Warren và bạn bè của cô bé.





Bên cạnh những màn hù dọa đầy ám ảnh của Annabelle, trailer thứ hai của Annabelle: Ác quỷ trở về không giấu giếm mong muốn mở rộng Vũ trụ phim kinh dị The Conjuring của hãng Warner Bros. và New Line Cinema với nhiều thực thể quỷ ám hơn nữa, và trước tiên là nhân vật có “màn cameo” nổi bật nhất trong trailer này - The Ferrryman.

Theo hình ảnh phác thảo cùng lời kể của Judy, The Ferryman là một con quỷ mặc áo trùm đầu với hai đồng xu trên mắt, và con người đặt hai đồng xu lên đôi mắt của người chết để nó có thể lấy đi linh hồn của người đã qua đời. Trong căn phòng tối, The Ferryman bất ngờ xuất hiện trước mặt Mary Ellen và gây tò mò cho khán giả liệu rằng con quỷ này sẽ “tạo nghiệp” gì cho gia đình Warrens cùng cô con gái nhỏ của họ.