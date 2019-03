Ba nữ sinh tại Mỹ về Long Hải làm MV đẹp như phim Hàn

Nhóm nhạc nữ Her gồm ba thành viên Thu Mai, Ahmi và Dani vừa cho ra mắt MV mới Sometimes đánh dấu sự trở lại showbiz sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Nhóm được thành lập vào năm 2016; từng có một số sản phẩm như Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, Chiếc ôm từ phía sau, Mùa hè vị trái cây,… và nổi tiếng nhất với ca khúc hit Điều buồn nhất hợp tác cùng Kai Đinh từng “làm mưa làm gió” khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, vì lý do vẫn còn đi du học tại Mỹ nên bộ ba chưa thể hoạt động hiệu quả và liên tục. Lần trở lại này, Her hy vọng sẽ là một bước đệm để nhóm nhạc có thể hoạt động mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhóm sẽ sắp xếp thời gian để đi và về thường xuyên giữa hai nước để có nhiều dự án chuyên nghiệp hơn.



Ahmi (sinh năm 2001) cho biết: “Tuy cả ba hiện tại đều đang du học ở Mỹ nhưng với sản phẩm lần này, bọn em thực sự muốn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc chứ không còn là những cuộc dạo chơi như thời gian trước. Hiện nay, tiêu chí làm việc của nhóm sẽ là cố gắng thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và hy vọng có nhiều cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ khác nhau. Bài hát Sometimes ra đời vào năm 2018, được em viết nên từ câu chuyện của chính mình, nói về những cảm xúc không tên của những tình cảm đầu đời. Đây cũng là ca khúc được viết cho phiên bản Việt của She was pretty”.

Hai thành viên còn lại Thu Mai và Dani (sinh năm 1999) còn có khả năng đọc rap, chơi trống, cello, guitar… ngay từ khi chỉ mới 6 tuổi.





MV Sometimes với các cảnh quay được thực hiện tại Long Hải, nói về những rung cảm nhẹ nhàng của các cô gái mới lớn, về những cảm xúc chất chứa trong lòng nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai, cứ giấu kín đến một ngày mọi thứ trôi đi, chỉ còn là những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ và buồn miên man.





Xuyên suốt MV là các cảnh đẹp của thành phố biển tại những thời điểm khác nhau. MV được thực hiện từ tiền để dành của các em chứ hoàn toàn không nhờ sự trợ cấp của gia đình. Chọn cảnh đẹp Long Hải để thực hiện MV thay vì ở Mỹ vì các cô gái trẻ mong muốn qua đó, có thể quảng bá thêm về sự tươi đẹp của thiên nhiên Việt Nam. “Rõ ràng khi lên hình, phong cảnh Việt Nam không hề thua kém gì phim điện ảnh Hàn Quốc cả!”, Dani hào hứng.



MV Sometimes:

Được biết, sau MV Sometimes, nhóm nhạc sẽ có một sự cộng tác khá thú vị với một số nghệ sĩ nổi tiếng khác và đang hứa hẹn nhiều bất ngờ hấp dẫn. Dự án đang trong giai đoạn hoàn tất và sẽ sớm được tiết lộ với khán giả trong tương lai gần.

