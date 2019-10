Bậc thầy về ngôn ngữ hình thể lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

Với chủ đề xoay quanh những kỹ năng phi thường của người Ý trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể. Thông qua từng câu chuyện thú vị, hài hước, hấp dẫn được thể hiện trong chương trình, đây sẽ là một chuyến hành trình không thể bỏ lỡ cho những người có đam mê nghệ thuật trình diễn và mong muốn khám phá những nét văn hóa đa dạng đặc sắc từ đất nước hình chiếc ủng.

Luca Vullo.



Luca Vullo là tác giả, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh và sân khấu, anh cũng là một nghệ sĩ trình diễn và nhà huấn luyện giao tiếp tại London. Là đại sứ ngôn ngữ hình thể của người Ý trên thế giới, Luca đã có nhiều năm làm việc với các trường Đại học danh tiếng, Viện văn hóa Ý, Hiệp hội Dante Alighieri, các Công ty, Hiệp hội Văn hóa và Trường học ở các khu vực khác nhau trên thế giới (Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương) để tổ chức những buổi hội thảo, bài giảng, chương trình team building, master class, hội nghị khoa học và sự kiện.









Những thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp của anh không thể không kể đến lần hợp tác với Nhà hát Royal national theatre of London. Ngoài ra, anh từng hợp tác với đài BBC trong vai trò tư vấn cho chương trình See hear; bộ phim tài liệu INFLUX (bộ phim kể về sự di cư của người Ý đến Vương quốc Anh trước sự kiện nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu), do anh viết, đạo diễn và sản xuất, bộ phim được phát sóng toàn thế giới trên hệ thống Netflix.

Năm 2018, anh phát hành tác phẩm Ccà Semu (Nơi đây có chúng tôi), được quay tại Lampedusa, một hòn đảo thuộc Địa Trung Hải và được sản xuất bởi Đại học UCL London. Tác phẩm là kết quả của một nghiên cứu khoa học nhằm phân tích những ảnh hưởng của việc di cư đến đảo Lampedusa.





Truyền cảm hứng về niềm đam mê ngôn ngữ cơ thể và trải nghiệm các nền văn hóa trong đó có Việt Nam, Luca hào hứng chia sẻ: “Tôi tin tưởng vào sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể và tính toàn cầu của nó, bạn có thể nói các thứ tiếng khác nhau nhưng khi bạn sử dụng những cử chỉ hình thể, như một cái ôm hay một cái bắt tay, tất cả mọi người đều đang chia sẻ chung một ngôn ngữ, và điều đó thật tuyệt vời! Tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, muốn hiểu đầy đủ về nơi tôi đang đến thăm. Đó là lý do tại sao tôi dành thời gian khám phá mọi nơi mình đến để nhanh chóng tiếp xúc với văn hóa địa phương, tìm hiểu thói quen ăn uống và xem cuộc sống về đêm của họ. Mỗi chuyến đi và những cơ hội tiếp cận với nhiều nền văn hóa đều mang cho tôi sự thay đổi và góp phần làm giàu vốn sống của mình, hiểu rõ hơn về con người và học cách nhìn cuộc sống ở nhiều góc độ. Lần tới khi bạn muốn đi và trải nghiệm, đừng đặt nặng về vấn đề vật chất. Thay vào đó, hãy tạo cho mình một hành trình đẹp đẽ ở nơi bạn luôn muốn đến thăm và thực sự thả mình trong dòng chảy của cuộc sống”.





Chương trình La voce del corpo - Nghệ thuật phi ngôn ngữ sẽ diễn ra tại khán phòng Soul live project complex (216 Pasteur, Quận 3, TP.HCM) vào ngày 23-10. Chương trình do Amberstone media kết hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCMtổ chức. Đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Luca Vullo đến và lưu diễn tại Việt Nam.