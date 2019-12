Bạn chọn nhân vật nào trong cuộc đua giải trí mang tên Jumanji

Sau những tràng cười sảng khoái với Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), Jumanji: The Next Level (Tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp) sẽ còn hài hước hơn hẳn khi dàn nhân vật “khủng” này có nhiều sự thay đổi rõ rệt.





“Siêu nhân gánh team” Smolder Bravestone

Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) xứng đáng với danh hiệu “siêu nhân” của nhóm khi đã không biết sợ hãi lại còn giỏi leo trèo, nhanh nhẹn, biết ném boomerang, có cảm xúc mãnh liệt và không sở hữu bất kỳ điểm yếu nào.

Anh chàng chuyên làm hết mọi công việc nặng nhọc như chiến đấu với kẻ thù, thực hiện những thử thách khó nhằn thay cho những “quả tạ” còn lại.





“Trợ lý đa năng” Mouse Finbar

Trong Jumanji, Mouse Finbar (Kevin Hart) chính là trợ lý của Bravestone khi luôn gắn liền với chiếc balo chứa vũ khí.

Ngoài ra, anh còn có kiến thức sâu rộng về thế giới động vật. Bù lại, Finbar có một loạt… điểm yếu về tốc độ, sức mạnh và cả bánh ngọt. Tuy nhỏ nhắn “dễ thương” nhưng anh chàng này cũng thuộc loại “vô dụng” khi vừa chậm chạp vừa yếu đuối.





Nữ sát thủ Ruby Roundhouse



Ruby (Karen Gillan) chính là nhân vật chủ chốt thứ hai trong nhóm sau Bravestone khi thông thạo đủ loại võ thuật như Karate, Thái cực quyền, Aikido và Vũ quyền cũng như chỉ có duy nhất một điểm yếu là nọc độc mà thôi.

Cô nàng thường xuyên phải chiến đấu cùng kẻ thù thay các chàng trai với nhiều trường đoạn mãn nhãn.

Nữ sát thủ này chính là hình mẫu mà cô gái nào cũng muốn chọn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm và cũng là… nhân vật nữ duy nhất.





“Giáo sư lầy lội” Oberon

Sheldon Oberon là tiêu biểu cho những anh chàng “mọt sách” thông minh, ham học nhưng lại lười vận động. Nhân vật được xem là bộ não của nhóm khi có khả năng đọc bản đồ, khảo cổ và sinh vật học.

Thế nhưng vì không tập luyện thể thao nên Oberon lại chẳng có tí sức chịu đựng nào. Quả là một điểm yếu chí mạng trong trò chơi “vận động” như Jumanji.





Phi công điển trai Seaplane McDonough





Trong Jumanji: Welcome to the Jungle, Seaplane McDonough (Nick Jonas) được điều khiển bởi Alex Vreeke (Colin Hanks). Anh chàng đã bị lạc trong Jumanji suốt 20 năm trời đến khi được nhóm bạn trẻ giải thoát.

Chàng phi công có khả năng điều khiển mọi loại máy bay và pha chế rượu với điểm yếu là… muỗi. Phần phim sắp tới đây hứa hẹn sẽ tiết lộ thêm nhiều chi tiết về anh chàng điển trai này.

Hai nhân vật mới gia nhập đại gia đình Jumanji









Ming (Awkwafina) và “ngựa” là hai nhân vật mới toanh trong Jumanji: The Next Level với những khả năng chưa được hé lộ. Trong đó cô nàng Bethany xinh xắn lại xui xẻo là bị biến thành chú ngựa bí ẩn này đây.

Đây sẽ là những “nhân” tố bùng nổ trong tác phẩm sắp ra mắt với vô vàn nút thắt mới lạ.