Bán đảo Peninsula vẫn tự tin nối tiếp phim Train to Busan

Nếu từng thưởng thức qua tuyệt phẩm Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử, 2017), bạn chắc chắn khó thể quên được nhân vật Soo An do cô bé Kim Soo Ahn thể hiện.

Mặc dù chỉ sắm vai phụ, nhưng bằng nét diễn hết sức tự nhiên, nàng ngọc nữ sinh năm 2006 vẫn dễ dàng lấy đi nước mắt của biết bao khán giả.

Vì vậy Yeon Sang Ho đã chiêu mộ Lee Re cùng Lee Yee Won vào phần hậu truyện mang tên Bán đảo.

Không ít người hâm mộ đã kì vọng rằng, hai sao nhí ấy sẽ là điểm nhấn nổi bật trong bom tấn zombie.