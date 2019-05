Bạn muốn hẹn hò bị tẩy chay vì vắng MC Cát Tường?

Nhà sản xuất chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa quyết định thay đổi vị trí MC nữ bằng diễn viên hài Nam Thư. Trong hai số 488 và 489 vừa phát sóng, Nam Thư vấp phải tranh cãi dữ dội bởi lối trò chuyện chưa phù hợp với vai trò cầu nối những người chơi.

Bạn muốn hẹn hò là một trong những chương trình đầu tiên theo format se duyên cho các người chơi, lên sóng tập đầu tiên vào tháng 11-2013. Chương trình nhanh chóng chiếm được tình cảm yêu mến của khán giả, đạt lượng xem lớn, trong đó phải kể đến sự dẫn dắt duyên dáng, gần gũi của bộ đôi MC Quyền Linh - Cát Tường. Nhiều khán giả còn dành tặng biệt danh bà mối mát tay cho diễn viên Cát Tường khi chương trình kết đôi thành công hơn 500 cặp suốt nhiều năm qua.

Cặp đôi ăn ý trong chương trình Bạn muốn hẹn hò.



Thông tin Cát Tường bị cắt hợp đồng làm MC chương trình Bạn muốn hẹn hò được nữ diễn viên tiết lộ vào chiều ngày 15-5 gây xôn xao cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn xã hội, nhiều khán giả yêu mến Bạn muốn hẹn hò nói chung và Cát Tường nói riêng đều bày tỏ sự bức xúc trước quyết định này của nhà sản xuất chương trình.

Không ít người cho rằng việc thay đổi diễn viên Nam Thư làm MC bên cạnh Quyền Linh là không phù hợp với lối dẫn của Nam Thư kém duyên. Ngoài ra, việc Cát Tường đã gắn bó sáu năm với chương trình và chiếm được nhiều tình cảm từ công chúng là lí do khiến khán giả không muốn ai thay thế Cát Tường.

Quyền Linh và Nam Thư

Ngược lại, ngoài việc lên tiếng nhắn Nam Thư hãy cố gắng và dẫn chương trình lạ không thể quên ngay trong một vài tập; MC Quyền Linh cũng công khai bản thông báo về việc bổ sung MC nữ cho chương trình Bạn muốn hẹn hò do ban tổ chức gửi cho anh từ ngày 8-4-2019. Theo đó, vì ban tổ chức chương trình muốn mở rộng quy mô Bạn muốn hẹn hò nên cho ra đời phiên bản mới là Hẹn ăn trưa do Cát Tường làm MC, đóng vai trò "bà mối". Còn với Bạn muốn hẹn hò phiên bản truyền thống sẽ do Nam Thư đảm nhận vị trí "bà mối" từ ngày 15-4-2019. Việc bổ sung MC nữ cũng là yêu cầu từ phía đơn vị sở hữu bản quyền gốc của chương trình nhằm cải thiện nội dung trong thời gian tới.