Bật mí 7 sự thật thú vị về bộ phim 'Promising Young Woman'

Nhận tổng cộng năm đề cử Oscar, sáu đề cử BAFTA, bốn đề cử Quả Cầu Vàng và hàng tá chiến thắng vang dội, bộ phim khiến bao khán giả tò mò về quá trình sản xuất và những câu chuyện bí ẩn phía sau máy quay.



Carey Mulligan gặp khó khăn khi hát nhạc Paris Hilton

Promising Young Woman (Cô gái trẻ hứa hẹn) sử dụng khá nhiều ca khúc nhạc pop của các giọng ca nữ nổi tiếng nhằm tạo nên không khí kẹo ngọt cho câu chuyện đen tối về đề tài nữ quyền.



Carey Mulligan thể hiện bài hát Stars Are Blind của Paris Hilton. Ảnh: PHP

Trong một cảnh phim, nữ chính Carey Mulligan hát theo bản hit một thời Stars Are Blind của Paris Hilton. Đây là ca khúc có giai điệu bắt tai và ca từ đơn giản nhưng nữ diễn viên được đề cử Oscar thú nhận cô thực sự căng thẳng khi học thuộc lời bái hát.

Carey Mulligan mê mẩn bộ đồ y tá

Trong phim, Carey Mulligan diện khá nhiều trang phục theo phong cách rắc rối và nóng bỏng đến từ nhà thiết kế phục trang Nancy Steiner.

Bộ đồ y tá gợi tình là phép nhạo báng đầy châm biếm của Cassie khi cô khoác nó lên mình trong lúc phục thù đàn ông.



Phục trang của nhân vật nữ trong phim

Phim ghi hình chỉ trong 23 ngày

Phim được ghi hình vỏn vẹn trong 23 ngày tại các địa điểm ở Los Angeles cùng các khu vực lân cận. Bối cảnh bắt mắt nhất của bộ phim có lẽ chính là ngôi nhà do bố mẹ của Cassie sở hữu.





Ý tưởng mà các nhà làm phim đề ra là xây dựng nên một ngôi nhà có cảm giác đã bị đóng băng theo thời gian.

Mọi thứ có vẻ như đều không được chạm tới. Một nơi mà các món đồ đạc đắt tiền sẽ được bọc bằng nhựa để bảo vệ khỏi bị hư hỏng.

Lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm nổi tiếng

Kịch bản Promising Young Woman nhận vô số đề cử và giải thưởng của hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.





Đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell, người vừa nhận cú đúp ba đề cử Oscar tiết lộ khi viết câu chuyện của Promising Young Woman, cô lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim nổi tiếng như: To Die For của đạo diễn Gus Van Sant, phim kinh dị gợi tình The Crush, phim tâm lý tuổi teen đình đám thập niên 90 Sweet Valley High và series tội phạm Murder She Wrote.

Đạo diễn mang bầu 7 tháng khi đang quay phim

Promising Young Woman ghi hình trong khi nữ đạo diễn đang mang bầu tháng thứ 7. Việc mang bầu không những không ảnh hưởng đến năng lượng làm việc của Fennell mà còn trợ giúp cô hoàn thành bộ phim tốt hơn.



Nữ đạo diễn Emerald Fennell và nữ chính Carey Mulligan.

Ghi dấu một năm lịch sử của các đạo diễn nữ

Bộ phim đã giúp Emerald Fennell trở thành nhân vật nữ thứ tám nhận đề cử đạo diễn xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng và người nữ thứ sáu nhận đề cử cùng hạng mục tại giải Oscar.

Đặc biệt hơn, năm nay có tới ba nữ đạo diễn cùng được đề cử Quả Cầu Vàng và hai nữ đạo diễn cùng được đề cử Oscar.

Âm nhạc cũng đậm tính nữ quyền

Nữ đạo diễn Emerald Fennell xác định rất rõ tính chất nữ quyền cần được thể hiện đậm nét trong từng chi tiết bộ phim, trong đó bao gồm âm nhạc trong phim.

Rất nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả được sở dụng trong phim như bản hit Stars Are Blind của Paris Hilton, phiên bản không lời do nhạc sĩ Anthony Willis phối lại từ ca khúc Toxic của Britney Spears và các ca khúc khác của Charli XCX và Juice Newton.

Trailer bộ phim Promising Young Woman. Nguồn: PHP