Black Pink tấn công Nhật khi ra 'Kill this love' tiếng Nhật

Theo thông tin được chia sẻ, album Kill this love phiên bản tiếng Nhật của Black Pink sẽ có tổng cộng 10 ca khúc bao gồm cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trước đó, ngay sau khi phát hành album Kill this love trên toàn thế giới vào ngày 5-4, Black Pink ngay lập tức trở thành nhóm nhạc thu về 500 triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn nhất với MV Kill this love và chiếm ngay ngôi vị đầu bảng trên bảng xếp hạng iTunes Album của Mỹ. Do đó, các khán giả Nhật Bản đang vô cùng háo hức trước thông tin Black Pink sẽ tấn công thị trường âm nhạc Nhật Bản và dành cho bốn cô gái một sự kì vọng hết sức đặc biệt.





Không hổ danh là nhóm nhạc nữ đỉnh cao của K-pop, Black Pink không những tài năng, mà còn thể hiện độ cưng chiều fan hết mực khi liên tiếp tổ chức các tour diễn vòng quanh thế giới để giao lưu với người hâm mộ. Và lần này, nhóm lại quyết tâm tiến xa hơn, làm luôn cả album phiên bản tiếng Nhật để thể hiện tình yêu đặc biệt với các fan hâm mộ Nhật Bản.

Kill this love hiện thu về 510 triệu views trên YouTube.