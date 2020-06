BLACKPINK mang thông điệp ẩn dụ về tình yêu vào MV mới

MV How you like that của BLACKPINK đã chính thức ra mắt và tạo nên cơn sốt lớn khi liên tục đứng hạng nhất top trending YouTube của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

MV đẹp, nhạc hay cùng bối cảnh ẩn chứa nhiều ý nghĩa khiến người hâm mộ toàn thế giới phải đứng ngồi không yên.



BLACKPINK. Ảnh: KOREABOO

Tuy MV How you like that ra mắt chưa bao lâu, giới chuyên môn đã giải mã được những ý nghĩa ẩn dụ về tình yêu trong MV.

Rosé (BLACKPINK) đau khổ trong tình yêu khi bị tổn thương

Có thể thấy khác với phong cách ngọt ngào thường thấy, trong MV How you like that, Rosé đã bất ngờ gây sốt với người hâm mộ trước tạo hình vừa ngầu lại vừa thần thái, sắc lạnh như một nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy ngoài đời thực.



Rosé (BLACKPINK). Ảnh: MV How you like that

So với ba thành viên còn lại của BLACKPINK, lối makeup của Rosé khá đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ, người hâm mộ có thể thấy rõ phần má bên trái của nữ ca sĩ lại được makeup khá bí ẩn, tựa như những vết xước.

Đây chính là hình ảnh mô phỏng cho những tổn thương mà Rosé đã phải chịu đựng trong tình yêu, mặc dù nó không trực tiếp ảnh hưởng tới phần bên ngoài của cơ thể bạn, nhưng lại đang âm thầm giết chết bạn từ bên trong.

MV How you like that - BLACKPINK. Nguồn: BLACKPINK

Nữ hoàng Ma Rốc, Lisa cùng sự xuất hiện chú lừa ngu ngốc trong tình yêu

Đối với nhiều người hâm mộ, sự xuất hiện của chú lừa trong phân cảnh của Lisa thoạt nhìn tưởng chừng như bình thường và chú lừa này dường như chỉ xuất hiện để làm nền cho nữ ca sĩ. Thế nhưng nếu chỉ hiểu đến vậy, chắc chắn bạn đã bỏ qua một ý nghĩa ẩn dụ được YG ẩn dấu cực kỳ khéo léo.

Việc chú lừa bị buộc đứng yên ở một chỗ và chứng kiến Lisa bước qua mình là một thông điệp ngầm, cho thấy nữ ca sĩ đã hoàn toàn vượt qua được sự ngu ngốc khi yêu.



Lisa (BLACKPINK). Ảnh: MV How you like that

Trong phân cảnh này, không khó để có thể nhận ra đội ngũ chế tác đã phần nào lấy thêm cảm hứng từ câu truyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần khi để cho Lisa xuất hiện với trái táo, đèn ma thuật và một chiếc thảm.

Tất cả những hình ảnh này dường như đều thể hiện chung một ý nghĩa, đó là: "Hãy nhìn tôi mà xem, sau khi rời khỏi anh, tôi đã có thể trở nên giàu có, hạnh phúc và sống tốt đến nhường nào".

Jennie đứng dưới ô thể hiện mạnh mẽ

Đây chính là một trong những phân đoạn đẹp nhất trong MV How you like that của bốn cô nàng BLACKPINK. Việc Jennie đứng dưới sự bảo vệ của những tán ô là phép ẩn dụ cho thấy sự mạnh mẽ ở vẻ ngoài của nữ ca sĩ, tuy nhiên bên trong cô gái ấy vẫn là sự mềm mại như nước và cũng rất dễ gặp phải nhiều đau đớn.



Jennie (BLACKPINK). Ảnh: MV How you like that

Vũ đạo của Jennie trong phân cảnh MV này cũng được đánh giá là một điểm sáng. Việc những vũ công nữ che mắt của Jennie chính là một thông điệp ẩn ý về người con gái đang hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu cay đắng, vẫn si mê chưa thể thoát ra.

Jisoo đốt cháy những tán ô là sự nối tiếp phân cảnh của Jennie

Nếu như ở phân cảnh của Jennie, người hâm mộ có thể thấy nữ ca sĩ vẫn đang dùng dằng trong một mối quan hệ độc hại và chưa hoàn toàn vượt qua sự kiểm soát của nó, thì ở trong phân cảnh tiếp theo của Jisoo chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Jisoo đã thiêu cháy những chiếc ô màu hồng đã từng che chắn cho Jennie. Điều này cho thấy, thay vì tiếp tục phải giả vờ để bản thân mạnh mẽ, người con gái có thể vững vàng bước qua và phá hủy những đớn đau mà tình yêu đã đem tới cho mình.



Jisoo (BLACKPINK). Ảnh: MV How you like that

Trong niềm tin của người Hàn Quốc, sách vàng được sử dụng để ghi lại những việc tốt và sách đỏ sẽ là nơi tổng kết những hành động xấu xa của con người.

Hình ảnh Jisoo giữ cuốn sách trên tay đã phần nào lột tả rõ việc những hành vi sai trái trong tình yêu đã bị ghi vào trong cuốn sổ và bị đánh giá.

Những chú ngựa thành Troia được đưa lên MV

Nếu như ở đầu MV là sự xuất hiện của một chú lừa, thì ở phân đoạn kết thúc, BLACKPINK tiếp tục khiến người hâm mộ sửng sốt trước hình ảnh hai chú ngựa gỗ, hình ảnh mô phỏng cuộc chiến thành Troia hào hùng trong lịch sử Hy Lạp.





Việc sử dụng hai chú ngựa chiến bằng gỗ vừa tựa như một món quà dành cho bốn cô gái nhưng đồng thời cũng gợi nhắc tới khả năng nội tại mạnh mẽ đang tiềm ẩn bên trong mỗi con người.

Bên dưới lớp vỏ của ngựa gỗ là một đội quân hùng mạnh, sẵn sàng đánh bại và vượt qua mọi thử thách để dành lấy vinh quang cũng giống như việc Jennie, Jisoo, Lisa hay Rosé, tất cả đều đã từng chìm trong bóng tối của tình yêu, vậy nhưng hiện tại đã sẵn sàng phá vỡ lớp vỏ để bùng cháy.