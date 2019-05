Brad Pitt và Leonardo DiCaprio khuynh đảo Cannes với phim mới

Sau đoạn teaser đầu tiên mang tính giới thiệu, trailer chính thức của Once Upon a Time in... Hollywood đã mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh về bộ đôi bạn thân “hết thời” Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và diễn viên đóng thế của Rick – Cliff Booth (Brad Pitt). Từ một diễn viên đình đám với nhiều tác phẩm kinh điển, Rick giờ đây phải đi đóng quảng cáo và phim truyền hình viễn tây kinh phí thấp.

Từ một diễn viên tên tuổi, Rick Dalton dần“hết thời” trước làn sóng văn hoá mới ở Hollywood.



Không những thế, anh chàng còn tự làm bẽ mặt mình trước cả ê kíp làm phim khi quên cả lời thoại. Trong khi đó, anh bạn thân Cliff Booth vẫn ở bên cạnh Rick dù “lên voi” hay “xuống chó”. Anh chàng không ngần ngại đóng thế đủ mọi loại vai nguy hiểm và tình cờ góp mặt trong bộ phim The Wrecking Crew (1969) bên cạnh Lý Tiểu Long (Mike Moh) và Sharon Tate (Margot Robbie).

Bộ phim là cơ hội để Brad Pitt và Leonardo DiCaprio cùng thể hiện diễn xuất đỉnh cao.



Có thể thấy trong Once Upon a Time in... Hollywood, cả Leonardo DiCaprio lẫn Brad Pitt phải hóa thân thành vô số nhân vật khác nhau của nhiều bộ phim bên trong một bộ phim lớn. Không chỉ vậy, cả hai vẫn phải giữ vững được mạch tâm lí thảm hại của hai kẻ ngông hết thời tại một Hollywood sắp bước qua giai đoạn hoàng kim. Đây chính là cơ hội để bộ đôi tài tử trổ tài cũng như màn đến cho khán giả những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Phim hứa hẹn sẽ phô bày những mặt trái sau ánh hào quang Hollywood những năm 1960.



Đằng sau cuộc sống và sự nghiệp của Rick và Cliff, hình ảnh Hollywood những năm cuối của thập niên 1960 cũng dần hiện ra một cách rõ nét với sự lên ngôi của dòng phim cao bồi, những phim trường sặc sỡ, phong cách hippy “thời thượng”… Đồng thời, bộ phim hứa hẹn sẽ phơi bày những mặt trái của ngành công nghiệp đầy hào nhoáng nhưng cũng lắm cạnh tranh và khốc liệt này.

Margot Robbie hứa hẹn sẽ thể hiện xuất sắc hình ảnh minh tinh Sharon Tate quá cố.



Trái ngược với sự thê thảm của Rick, cô hàng xóm Sharon Tate ngày càng trở nên nổi tiếng. Nhân vật của Margot Robbie trong phim được thể hiện là một cô nàng “tóc vàng hoe ngờ nghệch” điển hình từ tính cách cho tới vai diễn Carlson vụng về trong The Wrecking Crew. Để vào vai diễn này, ngôi sao của Suicide Squad đã đọc cuốn tự truyện của của đạo diễn Roman Polanski để hiểu thêm về người vợ quá cố của ông.

Tên thủ ác Charles Manson trong vụ án chấn động năm xưa cũng xuất hiện.



Đây là nhân vật then chốt, đồng thời hứa hẹn sẽ có nhiều bí ẩn trong Once Upon a Time in... Hollywood khi bị sát hại cùng năm trong chuỗi án mạng “Gia đình Manson” gây rúng động Hollywood lúc bấy giờ. Quả thật vậy, cuối đoạn trailer là sự xuất hiện của Charles Manson (Damon Herriman) cùng các thành viên của “giáo phái” bí ẩn nọ. Liệu vị đạo diễn nổi tiếng bạo lực và trào phúng như Quentin Tarantino sẽ tái hiện vụ án mạng đẫm máu ấy ra sao? Và chúng có liên quan gì đến 2 anh hàng xóm Rick Dalton và Cliff Booth?

Phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood.



Ngoài Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie, Once Upon a Time in... Hollywood có sự góp mặt của dàn diễn viên hoành tráng và tên tuổi như Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Margaret Qualley...

Once Upon a Time in… Hollywood dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 9-8.