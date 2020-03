BTS đứng đầu Billboard 200 và thiết lập kỷ lục mới

Billboard đã chính thức thông báo album mới Map of the Soul:7 đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng 200 Album hàng đầu, được xếp hạng cho album bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong một tuần.

Theo Billboard, Map of the Soul:7 đã đạt doanh số 422.000 album bán ra trong tuần, kết thúc vào ngày 27-2 vừa qua. Đây là kết quả lớn nhất cho một album phát hành vào năm 2020 cho đến nay.

Tổng doanh số bao gồm 347.000 album truyền thống, 26.000 album tương đương theo dõi và 480.000 album tương đương phát trực tuyến, tương đương với 74,7 triệu stream audio theo yêu cầu trong tuần đầu tiên bán ra.

Album Map of the Soul: 7 chiếm lĩnh ngôi vương BXH Billboard 200. Ảnh: Koreanindo.



Map of the Soul:7 không chỉ ghi nhận doanh số cao nhất trong một tuần trong số tất cả các album được phát hành trong năm nay và còn vượt qua kỷ lục cá nhân của BTS tại Hoa Kỳ nhưng album này cũng trở thành album bán chạy nhất kể từ album của One Direction năm 2015.

Map of the Soul:7 là album thứ tư của BTS đã đứng đầu bảng xếp hạng và đưa BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên, duy nhất (tính đến nay) trong lịch sử Billboard đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với bốn album khác nhau.

Ngoài ra, thành tích này đã đạt được chỉ sau một năm và chín tháng, cụ thể là với album Love Yourself: Tear vào năm 2018, tiếp tục với Love Yourself: Answer và Map of the Soul: Persona.

Trước đây, lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với bốn album khác nhau là Beatles đã đạt vị trí cao nhất bốn lần trong khoảng thời gian từ 30-7-1966 đến 6-1-1968.

Trong khi trước đó, The Monkees đã giành được bốn vị trí hàng đầu nhanh nhất, cụ thể là một năm và 21 ngày đã đạt được thành tựu này trong khoảng thời gian từ 12-11-1966 đến 2-12-1967.