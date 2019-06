Bùi Anh Tuấn ghi dấu ấn cho số thứ bảy Music Home

Music Home số 7 lần đầu tiên đưa công chúng tới khán phòng ở TP.HCM trong một liveshow giàu cảm xúc, đánh dấu sự trở lại của "hoàng tử ballad" Bùi Anh Tuấn.

Sau sáu số, lượng khán giả chương trình tăng theo cấp số nhân qua từng sô; điều này cho thấy thật sự công chúng xem tại nhà thiếu vắng những chương trình âm nhạc trực tiếp, chất lượng. Điều quan trọng nhất nhà sản xuất Truyền hình FPT mang được Music Home đến khán giả chính là tiêu chí, ngồi tại nhà thưởng thức nhạc như trực tiếp ở khán phòng.

Khán giả tại nhà qua ti vi, laptop, máy điện thoại... có thể như đang tham dự trực tiếp đêm nhạc.

Khán giả không phải cất công mua những tấm vé vừa ít và giá không hề thấp, chỉ cần mỗi tối thứ sáu cuối cùng trong tháng ngồi trước màn hình ti vi, laptop, máy tính bảng hay điện thoại di động, ai cũng có thể thưởng thức một liveshow ca nhạc đúng nghĩa với âm thanh như trong phòng thu. Nếu được kết nối ra bộ dàn stereo hoặc chỉ đơn giản là một chiếc tai nghe loại tốt, ngay cả những người chơi âm thanh cũng phải công nhận những đêm nhạc Music Home đã tiệm cận chuẩn hi-fi.

Sở dĩ âm thanh được hiệu quả như vậy bởi, Music Home được phát triển trên hệ thống internet tốc độ cao, băng thông rộng, cho phép không chỉ tối ưu hóa chất lượng cả âm thanh lẫn hình ảnh mà còn giúp người xem dễ dàng tương tác. Khán giả có thể tương tác với nhau, tương tác với ê-kíp sản xuất, nêu nhận xét, yêu cầu trong lúc chương trình đang diễn ra, lựa chọn các góc quay camera theo sở thích riêng.

Bùi Anh Tuấn kết hợp với ban nhạc Anh Em khá nhuần nhuyễn.

Bên cạnh đó, theo Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn: "Music Home chưa bao giờ xa rời những tiêu chí khắt khe dành cho khách mời, trong đó được chú trọng nhất vẫn là “nổi tiếng và có khả năng hát live tốt”".

Những tưởng hai thế hệ nghệ sĩ là Bùi Anh Tuấn và ban nhạc Anh Em khó đồng điệu, thế nhưng, họ đã bắt được "sóng" rất nhanh nên Bùi Anh Tuấn đã lập tức bùng nổ ngay trong phần mở đầu bằng hai ca khúc làm thành một câu chuyện đầy lãng mạn: Nơi tình yêu bắt đầu và Nơi tình yêu kết thúc.

Khán giả tương tác trực tiếp với ê kíp ngay trong chương trình.

Bản phối mới nghiêng về phong cách R&B đã giúp hai bài “hit” này trở nên tươi trẻ và sống động hơn các phiên bản trước đây. Bùi Anh Tuấn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “hoàng tử ballad” khi thể hiện dòng nhạc sở trường của mình, những day dứt, những lắng đọng là thứ mà thính giả có thể nếm trải được qua từng câu ca. Đặc biệt, tiếng violin da diết, mềm mại ở bản Nơi tình yêu kết thúc như quyện chặt vào giọng hát của Bùi Anh Tuấn rồi tiếp tục giữ vai trò lĩnh xướng trong phần hòa tấu đã tạo nên một điểm nhấn vô cùng đẹp đẽ.

Với chỗ dựa vô cùng vững chắc là ban nhạc Anh Em, Bùi Anh Tuấn cũng không ngại thử sức cùng các tác phẩm khác như: Buông, Chỉ còn lại tình yêu, Cho em gần anh thêm chút nữa, Ai cũng có ngày xưa, cover hai bản nhạc ngoại Perfect (Ed Sheeran) và Remember This Way (Lady Gaga)... Khách mời Hiền Hồ là một lựa chọn rất xác đáng bởi nữ ca sĩ ăn ý với Bùi Anh Tuấn cả về chất giọng lẫn cảm xúc, mang đến hai bản song ca đặc sắc: Là anh đó và Yes I Do.

Music Home sẽ diễn ra vào thứ sáu cuối cùng hàng tháng, phát trực tiếp trong mục Sự kiện thuộc Truyền hình FPT, mạng xã hội Facebook, phát lại trên kênh Âm nhạc thuộc Truyền hình FPT và Kênh Truyền hình FPT trên YouTube.