Cảnh nóng ngốn thêm bạc tỉ của 'Chị Mười Ba'

Sau hai tuần công chiếu, bộ phim điện ảnh Chị Mười Ba -phần kết Thập tam muội do Thu Trang, Tiến Luật đóng chính kiêm vai trò nhà sản xuất vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Chia sẻ về điều này, Thu Trang cho biết chị rất vui khi sản phẩm mình tốn nhiều công sức, thời gian làm ra cuối cùng cũng được đến với người xem trọn vẹn.

Không giống với webdrama Thập tam muội chỉ đầu tư kinh phí một tỉ đồng, Chị Mười Ba có số tiền thực hiện lên đến 20 tỉ.



Thu Trang cho biết, trong suốt quá trình ghi hình, chị đã phải cân đong đo đếm khá kỹ càng, nhưng vì những sự cố bất ngờ xảy đến, ekip vẫn phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ để quay lại.

Thu Trang, Tiến Luật đành bấm bụng chi thêm hằng trăm triệu đồng để quay lại cảnh cháy nổ này.



Thu Trang chia sẻ rằng: "Cảnh quay bắt đầu khi chiếc xe chở Anh Hai va chạm với một chiếc xe tải, sau đó xe ô tô bị hất tung rồi nổ. Khi xuất hiện màn ảnh, khán giả chỉ thấy cảnh cháy nổ này tầm một phút nhưng để thực hiện nó, quả là không dễ dàng gì với chúng tôi. Đầu tiên, ê kíp phải đảm bảo yếu tố an toàn, vừa cháy nổ xong là dập lửa ngay lập tức. Chỉ một chút sơ suất thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Tiếp đến, chúng tôi phải tính toán cho thời gian cháy nổ diễn ra đúng như dự định. Mọi người làm việc rất tập trung, tránh để lửa táp vào người".

Cảnh quay này bị hỏng một lần, dù rất tốn kém nhưng ê kíp vẫn bấm bụng để quay lại thêm một lần nữa.



Bên cạnh đó, Thu Trang cũng bộc bạch rằng trong quá trình làm chị Mười Ba nữ diễn viên đã bị thương không ít lần. Trước khi bấm máy, Thu Trang đã tập thể lực khá nhiều. Nhưng đến lúc vào cảnh quay, Thu Trang vẫn không tránh được chuyện bị bầm dập.

Chị Mười Ba - Phần kết Thập tam muội tiếp tục là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Chị Mười Ba do Thu Trang đảm nhận. Sau lần đập tan kế hoạch bắt cóc Thái Tử của tên biến thái Bi Long (Khương Ngọc), Chị Mười Ba (Thu Trang) liền được Anh Hai ( Lê Quốc Nam ) tin tưởng giao quyền lãnh đạo An cư nghĩa đoàn. Vào lúc hay tin ghế nóng An Cư Nghĩa Đoàn vừa đổi chủ, Hắc Hổ , Bố Già khét tiếng bất ngờ xuất hiện và lên tiếng thách thức bà trùm trẻ.