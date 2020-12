Cặp đôi Nam Joo Hyuk và Han Ji Min đẹp rụng rời trong 'Josée'

Sau khi công bố teaser, chuyện tình đẹp và mong manh của cặp đôi Josée, Nàng thơ của tôi khiến những tín đồ của dòng phim tình cảm lãng mạn xao xuyến.

Vẻ đẹp hiền từ của Nam Joo Hyuk cùng với đôi mắt sâu thẳm, lôi cuốn của Han Ji Min chính là chìa khoá then chốt để khán giả mở ra mùa đông trắng xóa nhưng cũng thật ấm nồng của những cảm xúc mãnh liệt.

Mỹ nam thế hệ mới của điện ảnh xứ kim chi

Nam Joo Hyuk đã tham gia trong các bộ phim đình đám như Cheese in the trap, Người tình ánh trăng, Tiên nữ cử tạ, Cô dâu thuỷ thần...



Nam Joo Hyuk trong Tiên nữ cử tạ. Ảnh: PHP

Trong năm 2020, Nam Joo Hyuk tiếp tục là nam chính trong phim truyền hình đình đám với Bae Suzy và tái ngộ cùng đàn chị Han Ji Min trong dự án điện ảnh được kì vọng Josée.



Nam Joo Hyuk được yêu thích trong The Light in your eyes.

Năm 2019, Nam Joo Hyuk và Han Ji Min lần đầu đóng cặp trong The Light in your eyes.



Có thể nói chính Han Ji Min đã phần nào giúp Nam Joo Hyuk phát huy được tiềm năng diễn xuất của mình, tạo nên một cặp đôi tuy lệch tuổi nhưng lại rất đáng yêu.



Nam Joo Hyuk dịu dàng, ấm áp khiến ai cũng tan chảy trong Josée.

“Ảnh hậu” không phải dạng vừa Han Ji Min

Han Ji Min đã tham gia cơ số phim điện ảnh lẫn truyền hình, góp mặt trong rất nhiều tác phẩm đình đám và ấn tượng.

Không những thế, Han Ji Min còn là một “ảnh hậu” vì đã nhiều lần nhận danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc từ truyền hình đến điện ảnh với những phim như Hoàng tử gác mái, Miss Baek, Một đêm xuân…



Phim điện ảnh Miss Baek từng mang lại vinh quang cho Han Ji Min.

Năm 2019, Han Ji Min cùng diễn viên gạo cội Kim Hye Ja góp mặt trong The Light in your eyes có nam chính là Nam Joo Hyuk.



Sự ăn ý đầy ngọt ngào của Han Ji Min và Nam Joo Hyuk trong The Light in your eyes.

Màn tái hợp với Nam Joo Hyuk trong Josée sẽ cho khán giả nhiều cảm xúc với một câu chuyện nhiều tâm tư và trắc trở xoay quanh cô gái khuyết tật và chàng sinh viên hiền lành.



Han Ji Min với tạo hình gai góc trong Josée.

Chuyện tình đẫm nước mắt của nàng thơ và chàng khờ

Mối duyên nợ của Han Ji Min và Nam Joo Hyuk đã được đạo diễn - biên kịch Kim Jong Kwan chú ý và tái xây dựng trong Josée, Nàng thơ của tôi.





Nàng thơ Josée với đôi mắt thăm thẳm buồn, che giấu nhiều cảm xúc nhưng vẫn đong đầy khao khát được cùng người yêu đi đến nơi xa xôi nhất. Trong khi đó thì chàng khờ Young Seok lại toát lên sự quan tâm ấm áp, chan chứa tình yêu dành cho nàng thơ cùng lời hứa sẽ mãi bên cạnh.





Khi cuộc gặp gỡ giữa họ xảy ra, mùa đông trắng lạnh lẽo cũng tan chảy vì ngọn lửa được thắp từ hai trái tim xa lạ.

Trailer bộ phim Josée , Nàng thơ của tôi. Nguồn: Youtube

Những ký ức đẹp đẽ nhất nhưng cũng thật nhiều nước mắt của Josée sẽ được giới thiệu đến khán giả dự kiến vào ngày 18-12 trên toàn quốc.

