Chanyeol và Sehun gây bất ngờ khi viết lời cho toàn bộ album

Một điều đặc biệt trong đợt trình làng này, đó là Sehun và Chanyeol (EXO) không chỉ có một hay hai mà unit có tới ba ca khúc chủ đề, chiếm số lượng một nửa trong mini album debut What a life. Album gồm tổng cộng 6 ca khúc thuộc thể loại hip hop, trong đó có bộ ba ca khúc chủ đề What a life, Just us 2, Closer to you.





Album lần này do Gaeko (Dynamic duo) và Devine channel đảm nhiệm khâu sản xuất, còn Chanyeol và Sehun tham gia viết lời cho toàn bộ các ca khúc, đồng thời ca khúc tự sáng tác cũng được đưa vào album. Ngoài ra, trong số 3 ca khúc chủ đề, What a life là một bản nhạc hip hop nổi bật với đoạn điệp khúc gây nghiện cùng âm thanh pluck độc đáo.

Sehun và Chanyeol (EXO) sẽ tổ chức showcase nhân dịp phát hành album debut tại MUV Hall, phường Seogyo, quận Mapo, Seoul vào lúc 20 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 22-7. Phiên bản CD mini album vol 1 What a life của hai anh chàng tài năng Sehun và Chanyeol cũng sẽ được lên kệ cùng ngày.