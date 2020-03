Chấp nhận hóa thành mèo chỉ vì muốn được yêu?

Trong thế giới anime tồn tại rất nhiều sự kỳ lạ, thú vị và câu chuyện của phim Nakitai watashi wa neko wo kaburu (tựa Anh: Wanting to cry, i pretend to be a cat) là một trong những điều độc đáo như vậy.

Kịch bản phim kể về hành trình theo đuổi tình yêu của một nữ sinh, điều đặc biệt là nàng đã bất chấp tất cả để chiếm được tình cảm chàng bạch mã hoàng tử trong mộng, thậm chí là biến thành “mèo”, một con mèo thực sự, ngày đêm quẩn quanh, thu hút sự chú ý của nam chính.





Cô gái có tên là Miyo Sasaki, biệt danh Muge, nghĩa là một người bí ẩn. Miyo trót đem lòng yêu cậu bạn cùng lớp Kento Hinode và cố gắng thổ lộ tấm chân tình của người thiếu nữ nhưng chàng nam sinh đã phớt lờ, không quan tâm đến.





Trong lúc tan nát con tim thì điều kỳ diệu đã xảy ra, Miyo đã hóa thành mèo, một chú mèo đáng yêu với bộ lông mềm mại, trắng như tuyết. Miyo trong kiếp con mèo đã được ở cạnh Kento, cùng cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào.

Tuy nhiên phép màu cũng có giới hạn, hình dạng mèo của Miyo dần nhạt nhòa và cô có nguy cơ bị lộ tẩy thân phận thật của mình. Liệu Kento sẽ chấp nhận Miyo dưới hình dạng con người, cậu sẽ gật đầu đồng ý với tình cảm đầu đời của Miyo?





Một câu chuyện lãng mạn, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, hấp dẫn khán giả bước vào một hành trình chinh phục tình yêu đong đầy sự ngọt ngào và kỳ ảo. Miyo với chiếc mặt mèo, luôn yêu đời và mơ mộng về những điều tốt đẹp đã đánh đổi bản thân để hóa kiếp thành mèo vì Kento.

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại ở xứ Phù Tang sẽ kết thúc có hậu hay là man mác những nỗi buồn? Khán giả sẽ tìm thấy câu trả lời vào ngày 5-6 của mùa hè năm nay khi phim được công chiếu.

Những hình ảnh tron gphim Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu. Ảnh: moshimoshi.



Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu là tác phẩm anime do Studio Colorido sản xuất. Xưởng phim hoạt hình Colorido từng tạo nên các bộ phim nổi tiếng, được giới chuyên môn đánh giá cao như Shashinkan, Typhoon Noruda, Penguin Highway...

Đạo diễn phim là Tomokata Shibayama và Junichi Sato, kịch bản được viết bởi Mari Okada. Lồng tiếng cho cặp đôi nhân vật chính là Mirai Shida vai Miyo và chú mèo Taro, Natsuki Hanae vai Kento.