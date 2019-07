Chính thức phát sóng chương trình thực tế về công an

Sự kiện công bố chương trình có sự tham gia của Trung tướng Mai Văn HàCục trưởng cục truyền thông CAND, Giám đốc truyền hình Công an nhân dân ANTV; Đại tá Hoàng Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Phó GĐ truyền hình Công an nhân dân ANTV; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục truyền thông CAND, Phó GĐ truyền hình CAND ANTV, Trung tá Dương Văn Toàn, Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam Cục truyền thông CAND, Giám đốc sản xuất chương trình Mỹ nhân hành động.

Trung tá Dương Văn Toàn, người sáng tạo ra định dạng chương trình chia sẻ về động lực giúp anh thực hiện Mỹ nhân hành động: “Suốt 7 năm qua, chương trình giải trí của truyền hình Công an nhân dân ANTV chủ yếu là phim ảnh, ca nhạc… phục vụ chính trị trong những ngày lễ. Vậy nên, tôi đã ấp ủ suốt 1 năm qua nhằm viết ra một format chương trình vừa giải trí vừa mang yếu tố thực tế để mọi người có thể hiểu hơn ngành công an. Không đơn thuần là một chương trình giải trí, các nghệ sĩ sẽ được sống thực sự như một chiến sĩ công an nhân dân mới. Sau đó, họ sẽ phải ra thực địa, bắt đầu trận chiến thực sự. Lần đầu tiên thực hiện nên ê kíp cùng người chơi đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng hy vọng khi chương trình lên sóng, mọi người có thể hiểu được nỗ lực của toàn thể ê kíp.”

Mỹ nhân hành động tích hợp những ưu việt của truyền hình thực tế về giải trí, thử thách, kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt cùng môi trường huấn luyện đặc biệt trong doanh trại của các đơn vị cảnh sát.

Những người thực hiện chương trình mong muốn, một mặt lột tả chân thực và sống động cuộc sống của người chiến sĩ công an hiện đại, mặt khác mong muốn mang đến những giá trị nghiêm túc của một chương trình truyền hình có tính giải trí cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả.

Mỹ nhân hành động được coi là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên được thực hiện trong môi trường làm việc của lực lượng công an. Chương trình gồm ba giai đoạn: huấn luyện, sống sót và về đích, với sự khởi đầu bằng hành trình huấn luyện gian khổ trong quân ngũ, sau đó các đội chơi sẽ phải vượt qua những thực thách thực tế tại các địa hình, địa vật khắc nghiệt và nhiều hiểm nguy trước khi cán đích, chạm tay vào chiến thức. Các bài tập chiến thuật, phối hợp đồng đội được coi là điểm quan trọng, tạo ra sự khác biệt của Mỹ nhân hành động bên cạnh tính loại trừ trực tiếp thường có của các show truyền hình thực tế.

Sáu mỹ nhân gồm: Ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Phương Oanh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, diễn viên Phương Anh Đào, ca sĩ Jang Mi, DJ Oxy sẽ kết đội ngẫu nhiên với sáu chiến sĩ công an tinh nhuệ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Sáu đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỷ luật khắc nghiệt nhất của những chiến sĩ cảnh sát mới. Đồng thời, những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại như: Thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, rủi ro bất trắc trong cuộc sống, giải cứu tai nạn, vượt qua những vụ cháy… cũng sẽ được huấn luyện để bắt đầu một hành trình cam go tiếp theo.

Sau 6 tuần huấn luyện, các mỹ nhân cùng đồng đội của mình phải lên đường thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, là những thử thách “vô tiền khoáng hậu”. Các thử thách thực tế, cam go sẽ liên tiếp ập đến để các mỹ nhân cùng đồng đội của mình phải bộc lộ khả năng về chuyên môn, trí tuệ, sức bền và cả sự khéo léo để vượt qua.

Để tăng sự thực tế, hấp dẫn và kịch tính, nhiều thử thách trong Mỹ nhân hành động sẽ được thực hiện ở những địa hình hiểm trở bậc nhất, những khó khăn của người chơi được đẩy lên mức cam go nhất và mang tính loại trừ cao. Các thí sinh vi phạm nội quy và đạt điểm thấp nhất trong các phần thi sẽ phải rời khỏi đơn vị chiến đấu và ra về ngay lập tức.

Với tổng giải thưởng lên đến 450 triệu đồng, chương trình truyền hình thực tế Mỹ nhân hành động sẽ có 12 tập, phát sóng vào 20 giờ 10 phút tối chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 28-7 trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV); phát lại trên các kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh BTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, kênh STV Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng vào lúc 21 giờ cùng ngày và kênh TodayTV lúc 22 giờ bắt đầu từ ngày 4-8.