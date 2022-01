Sân khấu Chọn ai đây chính thức khởi động lại với nhiều đổi mới bất ngờ, hấp dẫn. Bên cạnh những gương mặt thân quen ở hai mùa trước, đội hình chung cư Chọn ai đây mùa 3 còn có sự góp mặt của Hoa hậu Khánh Vân, mang đến một luồng gió mới không kém phần ấn tượng.

Đặc biệt, người chơi mùa này là những bạn trẻ tài năng, những người có nghề nghiệp nổi bật như: tiếp viên hàng không, kĩ sư, luật sư, cô giáo… sẽ đến với chương trình, trực tiếp tham gia vào ván cờ caro khổng lồ siêu hack não.



Các nhân vật tham gia chương trình. Ảnh: CTCC

Chọn ai đây (tiếng Anh: Who to Choose) là một trò chơi truyền hình dựa trên trò chơi Tic-tac-toe (cờ ca-rô) phổ biến trước đây, được mua bản quyền từ format Hollywood Squares (en) đến từ NBC (Mỹ), do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất.

Mỗi tập gồm hai người chơi lần lượt đấu với nhau bằng cách chọn các ô trên bàn cờ ca-rô kích thước 3x3, mỗi ô tương ứng một nghệ sĩ, tượng trưng cho các nước cờ ca-rô X và O.

Trong suốt chương trình, ban cố vấn (là các nghệ sĩ nổi tiếng) có vai trò quan trọng trong việc lập luận và đưa ra đáp án để người chơi có thể tin hay không tin đáp án đó.



Đội hình chào sân của Chọn ai đây mùa này bao gồm các nghệ sĩ: Mạc Văn Khoa, MisThy, Jun Phạm, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Khánh Vân, BB Trần, Puka, Cris Phan.

Dàn cast xuất hiện đầy vui nhộn và sắc màu, thậm chí bộ trang phục của Puka còn được MC Trường Giang ví như đồ chùi nồi khiến cô nàng đứng hình.

Với những bộ cánh như đi ăn đám cưới của các nghệ sĩ, Mười Khó bỗng ngẫu hứng rủ mọi người cùng tham gia một minigame nối câu kể về tình trường sóng gió của Mạc Văn Khoa và Khả Như nhưng cũng chính anh đã nhanh chóng tuyên bố trò chơi kết thúc vì bất lực trước độ mặn của dàn cast.



Tập 1 Chọn ai đây mùa 3 phát sóng vào lúc 20 giờ 30 tối nay, 9-1 trên kênh HTV7!