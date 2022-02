Oprah Winfrey là nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng The Oprah Winfrey Show và là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.

Cuốn sách của bà vừa được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam với tựa đề Trí huệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời (tựa tiếng Anh: The Wisdom of Sundays - Life-changing Insights from Super Soul Conversations, dịch giả Phan Thị Công Minh) do nhà xuất bản Trẻ phát hành, nhân dịp Hội sách xuyên Việt 2022 được tổ chức tại Đường sách TP.HCM.



Tác phẩm "Trí huệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời" của Oprah Winfrey lần đầu xuất hiện tại Việt Nam do NXB Trẻ phát hành. Ảnh: NXB Trẻ.

Oprah Winfrey từng nói, bà tin rằng một phần trong lẽ sống của mình là giúp mọi người kết nối với những ý tưởng mở rộng tầm nhìn của họ về việc họ thật sự là ai và tất cả những điều họ có thể trở thành. Đó là lý do tại sao bà thực hiện chương trình The Oprah Winfrey Show và Super Soul Sunday.

Trong những trang sách của mình, Oprah Winfrey tập hợp một số bài học tinh thần mạnh mẽ nhất với "những tia sáng và những khoảnh khắc vỡ lẽ từ chương trình Super Soul Sunday".

Trí huệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời gồm những câu nói, đoạn chia sẻ súc tích, minh triết của 81 nhân vật từng xuất hiện trong chương trình Super Soul Sunday, chọn lọc từ hơn 200 giờ ghi hình.

Những khách mời của chương trình có chính khách, CEO các tập đoàn lớn, các bậc thầy tinh thần, diễn giả, nhà thơ, nhà văn lớn, nhà hoạt động xã hội…

Trong đó có: cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Paulo Coelho – Tác giả cuốn sách best seller Nhà giả kim; Jack Canfield, người khởi xướng loạt sách Chicken soup for the soul; Amy Purdy – VĐV ba lần giành huy chương vàng tại giải trượt tuyết World Cup giành cho người khuyết tật; Elie Wiesel – Người sống sót sau thảm họa; Holocaust người nhận giải Nobel Hòa bình.



Những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm trong tác phẩm. Ảnh: NXB Trẻ.

Tư tưởng của họ được sắp xếp trong 10 mục: Tỉnh thức, Ý định, Chánh niệm, Bộ định vị tinh thần, Bản ngã, Sự tha thứ, Mở toang cõi lòng, Sự mang ơn và lòng biết ơn, Sự mãn nguyện, Tình yêu và sự kết nối.

Nói về tác phẩm của mình, Oprah Winfrey bày tỏ: "Điều tôi biết chắc chắn là món quà đáng giá nhất bạn có thể tặng cho chính mình là thời gian để nuôi dưỡng một tinh thần độc đáo của chính bạn. Cuộc đời của bạn, cũng như của tôi, đang mở ra theo sự thật của chính bạn.

Không ai trải qua những điều bạn đã trải qua, theo cách bạn đã trải qua. Tuy nhiên, tất cả nỗi đau là như nhau. Những nỗi buồn rầu và phiền muộn, niềm vui và sự hân hoan trói buộc chúng ta trong sợi dây chung của loài người. Chúng ta nhận ra sự kết nối càng sớm, thì đời sống chúng ta càng được thăng hoa hơn.

Điều bạn sẽ học được từ những bậc thầy tinh thần là với mỗi một quyết định, bạn đang khẳng định bản chất của hiện tượng vốn là cuộc đời bạn".