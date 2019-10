Có nên học Vũ Thảo My trong cách 'phản đòn' người yêu?

MV Thôi anh cứ đi - Vũ Thảo My:

Thôi anh cứ đi do chính Vũ Thảo My sáng tác từ 2 năm trước và được cô chỉnh sửa nhiều lần trước khi ưng ý gửi đến khán giả. Với giai điệu Pop, R&B lôi cuốn, nội dung của Thôi anh cứ đi chính là cảm xúc của một cô gái khi biết được người yêu phản bội mình. Sau bao nhiêu suy nghĩ và đấu tranh, cô ấy quyết định để cho người ấy ra đi và chọn cách ở một mình. Đó cũng là lí do vì sao bài hát kết thúc bằng câu Leave me alone (tạm dịch: Hãy để tôi yên). Theo Vũ Thảo My chia sẻ, ca từ trong bài chính là những cảm xúc thật sự của cô khi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm vào lúc đó.





Và sự xuất hiện của rapper Andree right hand chính là nhân tố đẩy ca khúc lần này của Vũ Thảo My trở nên cao trào hơn. Được biết, lý do Vũ Thảo My mời Andree kết hợp trong dự án lần này là vì phong cách của nam rapper cực kì hợp với tâm trạng của bài hát. Trong quá trình làm bài thì Andree cũng đã giúp đỡ và góp ý cho cô rất nhiều để có thể ra được bài hát hoàn thiện nhất. Nói về Andree, quán quân The Voice Vũ Thảo My nhận xét, nam rapper là người đặc biệt kĩ tính và luôn có mặt trong mọi công đoạn chỉnh sửa ca khúc để chắc rằng mọi thứ được hoàn hảo nhất.









Quay trở lại với phần hình ảnh MV đang gây xôn xao trước đó. Đúng như tinh thần của teaser được hé lộ cách đây không lâu, MV Thôi anh cứ đi hiện lên với những gam màu u tối, tạo cảm giác cô đơn, trống rỗng. Nội dung MV từ đó cũng được phát triển theo những cảm xúc chông chênh trong chuyện tình cảm của Vũ Thảo My.

Tuy nhiên trong MV thì nữ ca sĩ muốn xây dựng câu chuyện kịch tính hơn nên đã lồng thêm những chi tiết có phần hơi kinh dị. Cụ thể Vũ Thảo My và ê kíp đã xây dựng hình ảnh một cô bạn gái hơi điên, liên tục tưởng tượng ra nhiều cách giết người yêu để trả thù người bạn trai lừa dối mình. Nhưng cuối cùng cô quyết định chọn cách chia tay văn mình là bước ra khỏi mối quan hệ không xứng đáng này.





Hình ảnh của MV Thôi anh cứ đi được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Jason. Những thước phim của MV lần này được chăm chút như một bộ phim điện ảnh đẹp mắt khiến người xem bị lôi cuốn từ đầu đến cuối.





Chia sẻ về kỷ niệm thực hiện MV lần này, Vũ Thảo My hài hước nhớ lại: "My hay có bệnh lo xa nên trước giờ tới giờ quay MV, My chỉ ngủ được đúng hai tiếng. Sau đó quay liền mạch suốt 24 tiếng. Vì thiếu ngủ nên quay tới khoảng 1 giờ sáng là My suýt gục. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới chiếc giường thân yêu ở nhà, thế nhưng dù sao đi nữa công việc thì vẫn phải hoàn thành tới nơi tới chốn. Rất may My cũng đã nhận được rất nhiều những lời khích lệ tinh thần từ ê kíp nữa nên đã có thể tiếp tục quay tới sáng".





Đặc biệt trong MV lần này, nhiều khán giả còn chú ý đến những cảnh quay giữa Vũ Thảo My và nam diễn viên điển trai Gi A Nguyễn. Anh chàng có gương mặt lai Tây này đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh như Em chưa 18, Bá vương học đường... Với lợi thế về diễn xuất, Gi A đã kết hợp ăn ý cùng Vũ Thảo My để mang tới những phân đoạn đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.

Nói về việc lựa chọn Gi A làm bạn diễn trong MV Thôi anh cứ đi, Vũ Thảo My chia sẻ: "Gi A có ngoại hình sáng và ấn tượng. Hơn nữa Gi A lại còn là diễn viên nên My nghĩ chắc chắn phần thể hiện diễn xuất trong của Gi A trong MV sẽ rất tốt".

Với những chia sẻ trước đó rằng đã xác định được mình thực sự là ai và thực sự muốn gì trên con đường âm nhạc, khoảng thời gian tới đây Vũ Thảo My sẽ lần lượt trình làng những ca khúc do chính mình sáng tác. Điều này được xem là một trong những nỗ lực trong việc Vũ Thảo My mong muốn thể hiện cá tính âm nhạc đúng với bản thân nhất.