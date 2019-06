Cựu lính hình sự làm phim hình sự từ kịch bản của mình

Kịch bản phim là tác phẩm do Trung tá, nhà văn, nhà báo Đào Trung Hiếu chuyển thể và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của anh. Tiểu thuyết “Bão ngầm” là tác phẩm đã đoạt giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký về đề tài "Vì An ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2015.



Tác giả Đào Trung Hiếu, tác giả tiểu thuyết và cũng là tác giả kịch bản phim truyền hình “Bão ngầm” đã có gần 20 năm trực tiếp chiến đấu trong lực lượng điều tra tội phạm ma túy, điều tra trọng án, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội.

Trung tá Đào Trung Hiếu cũng khẳng định, so với các bộ phim về cảnh sát hình sự trước đó, "Bão ngầm" có điểm khác biệt lớn, đó là tính chân thực.

Tác giả kịch bản Đào Trung Hiếu chia sẻ về bộ phim.



"Người khác làm phim về công an, về tội phạm, họ phải tưởng tượng, nên có thể suy nghĩ của họ chưa đúng, chưa tới về mảng đề tài khu biệt này. Còn tôi là người trong cuộc, đi ra từ cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, nên tôi có cảm xúc và có chất liệu thật sự về đời sống trong lĩnh vực này. Đây sẽ là một trong những bộ phim chân thực nhất, chạm tới đáy nhất về người lính hình sự”, anh nói.

Nhận xét về giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch bản phim "Bão ngầm", Hội đồng thẩm định phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá đây là một kịch bản hay, bởi tác giả đã đưa ra được cả một “thế giới hình sự” với những tội ác ghê gớm, những nhân vận quái kiệt của cả hai phe chính và tà, những âm mưu, thủ đoạn với những tình huống rợn người. Tất cả được trình bày trong một câu chuyện rất tường tận, phong phú và tỉ mỉ.

Nói về bộ phim, bà Nguyễn Phương Thảo (Giám đốc Công ty Hoàng Trà My), đại diện chủ đầu tư cho biết lý do đầu tư cho phim “Bão ngầm”: “Chúng tôi nhận thấy rằng “Bão ngầm” là một kịch bản hay và độc đáo, hứa hẹn tính hấp dẫn, xác thực bởi được chính người chiến sĩ công an viết ra từ thực tế đấu tranh với tội phạm.

"Bão ngầm" sẽ chính thức được khởi quay vào tháng 6 này và dự kiến thời gian sản xuất trong vòng tám tháng. Bộ phim sẽ được ghi hình tại Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương. Trong đó, bối cảnh 70% nội dung phim sẽ quay tại tỉnh Yên Bái - nơi tác giả từng là trinh sát ma túy bám địa bàn này.