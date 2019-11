Dàn diễn viên góp mặt trong siêu phẩm kinh dị Doctor Sleep

Bộ phim Doctor Sleep (tựa Tiếng Việt: Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng), hậu truyện của tác phẩm kinh điển The Shining (ra mắt vào năm 1980), xoay quanh Danny - một người có khả năng thấu thị, có thể thấy được quá khứ, tương lai, linh hồn,....

Hơn 30 năm sau khi sống sót thoát ra khỏi khách sạn ma ám - sự kiện diễn ra trong phim The Shining, dù đã trưởng thành, Danny vẫn bị ám ảnh và luôn tìm cách chạy trốn khỏi những ký ức kinh hoàng thời thơ bé.





Một ngày, Danny gặp cô bé Abra, cũng là một người cũng có khả năng ngoại cảm giống mình, đang chạy trốn khỏi sự săn đuổi của The True Knot - một hội kín của những kẻ chuyên ăn linh hồn các thấu thị nhằm tìm kiếm sự bất tử. Để ngăn chặn thế lực hắc ám kia, bảo vệ cho bản thân và những người khác, Danny quyết định đứng lên, đối diện với nỗi sợ hãi và quá khứ ám ảnh.

Trước khi chứng kiến hành trình đầy nguy hiểm của Danny, hãy cùng điểm danh những gương mặt đầy thực lực sẽ góp mặt trong siêu phẩm Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng nhé!

Ewan McGregor trong vai Danny Torrance





Ewan McGregor là cái tên được khá nhiều người biết đến trong vai trò diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất trên các mặt trận điện ảnh, truyền hình cũng như sân khấu kịch và nhạc kịch.

Hiện anh đang sở hữu một chiến thắng và hai đề cử Quả Cầu Vàng, ba đề cử Emmy cùng với hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác. Thêm vào đó, vốn đã góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như bộ ba phim tiền truyện Star Wars (1999-2005), Beauty and The Beast (2017) và Christopher Robin (2018), vai Danny với tâm lý đầy mâu thuẫn giữa rào cản tâm lý của bản thân và sứ mệnh bảo vệ những người thấu thị, dường như không thể làm khó nam diễn viên này.





Trong Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng ra mắt tháng 11 năm nay, McGregor vào vai nhân vật chính Danny Torrence. Vốn là một thấu thị, Danny có khả năng giao tiếp với các linh hồn và sử dụng sức mạnh của mình đem đến bình yên cho những người khác.





Dù chỉ trong vài phút trailer ngắn ngủi nhưng McGregor đã thành công biểu lộ sự hoảng loạn và thất thần, nét giận dữ khi nhìn về quá khứ đầy kinh hoàng và ám ảnh của Danny. Đồng thời còn có cả sự quyết tâm khi gánh vác trên vai sứ mệnh bảo vệ cộng đồng thấu thị trước thế lực hắc ám.

Rebecca Ferguson trong vai Rose The Hat

Bộ phim còn có sự góp mặt của đả nữ gốc Thụy Điển Rebecca Ferguson - người từng thành công và gây tiếng vang với vai nữ điệp viên trong series bom tấn Mission: Impossible, hay ca sĩ Jenny Lind trong phim nhạc kịch nổi tiếng The Greatest Showman (2018).





Quý cô Rebecca chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn thủ lĩnh hội kín The True Knot. Nhân vật Rose do nữ diễn viên xinh đẹp đảm nhận vốn là một thấu thị với sức mạnh ngoại cảm mạnh mẽ và tham vọng bất tử.

Cô luôn xuất hiện với chiếc mũ topper nỉ màu đen, nên ả được nhà văn Stephen King đặt cho biệt hiệu Rose The Hat.





Rose cùng đồng bọn của mình săn đuổi và ăn linh hồn thuần khiết của các thấu thị nhỏ tuổi, đồng thời chiêu mộ các thấu thị khác để gia tăng sức mạnh của hội.

Với sự mưu mô, xảo quyệt và quyết tâm có được cuộc sống trường sinh bất lão, Danny cùng người bạn đồng hành Abra sẽ cần phải cẩn thận trước âm mưu khó lường của “bà trùm” này.

Kyliegh Curran trong vai Abra

Abra trong Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của sao nhí sinh năm 2005. Trước đó cô bé mới chỉ góp mặt trong bộ phim nhỏ I Can I Will I Did của nữ đạo diễn gốc Việt Nadine Truong (người đã từng tham gia Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam năm 2007).





Nhân vật Abra là một thấu thị nhỏ tuổi có sức mạnh khiến cả Danny lẫn Rose phải kinh ngạc và kiêng dè. Mới chỉ ít tuổi nhưng Abra đã có khả năng di chuyển đồ vật, giao tiếp với các linh hồn, đọc được ký ức của người khác và trò chuyện với các thấu thị khác trong đó có Danny dù ở khoảng cách rất xa.

Cô bé trở thành mục tiêu săn đuổi của Rose và đồng bọn, rồi tham gia hành trình chống lại ác quỷ với nhân vật chính.

Emily Alyn Lind trong vai Andi





Emily Alyn Lind tham gia diễn xuất từ năm 7 tuổi với một số vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là cô bé Amanda Clarke trong phim truyền hình đình đám Revenge (Báo thù) - từng phát sóng trên kênh StarWorld và VTV3 tại Việt Nam.

Có thể nói Emily Alyn Lind khá có duyên với dòng phim kinh dị khi mà trong số 15 phim điện ảnh cô đã tham gia từ năm 2008 đến 2019, thì có đến 7 phim thuộc thể loại này, trong đó có bộ phim đình đám Lights Out (2016), The Babysitter (2017) của Netflix, Replicas (đóng cùng với John Wick Keanu Reeves) năm 2018 và sang năm nay là Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng.

Cliff Curtis trong vai Billy Freeman

Nhân vật Billy Freeman là một người bạn của Danny, cũng là đồng minh quan trọng giúp đỡ nhân vật chính Danny và cô bé Abra chống lại Rose và tổ chức hắc ám của ả.





Nam diễn viên đảm nhận vai Billy là Cliff Curtis, mới mùa hè vừa qua sánh vai chiến đấu cùng The Rock trong bom tấn Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Nếu như vai diễn anh trai The Rock của Curtis mạnh mẽ, nhiệt huyết, có phần hơi “cục súc”, thì trong Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng sắp ra mắt tới đây, nhân vật Billy sẽ thân thiện, ấm áp hơn nhưng cũng không kém phần dũng cảm.