Đặc biệt, trong số những phim thương hiệu thành công, có những bộ phim với kinh phí làm phim “chẳng thấm vào đâu”, chỉ vài chục, thậm chí vài triệu đô so với con số hàng trăm triệu đô mà phim gặt hái về.



Conjuring

Toàn bộ sáu phần phim thuộc thương hiệu Conjuring đạt doanh thu hơn 1,7 tỉ đô la trên toàn thế giới với kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 130 triệu. Tỉ lệ lợi nhuận trung bình của Conjuring lên tới hơn 13 lần.



Vũ trụ kinh dị Conjuring hoàn toàn có tiềm năng trở thành thương hiệu kinh dị thành công nhất mọi thời đại

Phần mới nhất mang tên The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) - phần phim thứ ba của loạt phim hứa hẹn cũng sẽ gây chấn động phòng vé khi ra mắt vào tháng 6 tới đây trên toàn cầu.

Purge

Một trong các "con cưng" của hãng Blumhouse là thương hiệu Purge cũng nằm trong danh sách các series kiếm lời tốt nhất hiện nay.



Bốn phần phim Purge thu về 458 triệu đô la trên toàn cầu dù chỉ đầu tư có 35 triệu để sản xuất.

Paranormal Activity



Phần đầu tiên của thương hiệu Paranormal Activity là một trong những phim kinh dị có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất Hollywood những năm gần đây.

Chỉ chi 450 nghìn đô la nhưng mang về tới 194 triệu đô la doanh thu nhờ hiệu ứng truyền miệng đáng kinh ngạc.



Series Paranormal Activity đã dừng lại từ năm 2015, tuy vậy, con số tỉ suất lợi nhuận 31 lần kia vẫn đang chờ các thương hiệu phim khác vượt qua.

Tính đến nay, Paranormal Activity đã ra mắt 6 phần phim, kinh phí chỉ dao động từ 3 đến 10 triệu đô la mỗi phần và thu lại tổng cộng gần 900 triệu doanh thu.



Saw



Những phần đầu tiên của Saw ra mắt từ đầu những năm 2000, tổng doanh thu của tám bộ phim về tên sát nhân hàng loạt ưa tra tấn nạn nhân là 982 triệu đô la. Kinh phí sản xuất cũng rất khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 75 triệu đô la.



Tám phần phim Saw mang về tổng cộng 982 triệu đô.

Đặc biệt, Saw cũng là tác phẩm đầu tay của “phù thủy châu Á” James Wan, người sau này tiếp tục nối dài thành công đình đám của mình với thương hiệu Insidious và Conjuring, những thương hiệu kinh dị vô cùng ăn khách khác.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) dự kiến khởi chiếu 4-6 trên toàn quốc. Tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát nên thời gian công chiếu sẽ thông báo sau.