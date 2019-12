Daniel Craig tái xuất ngoạn mục trong trailer của bom tấn 007

Thật là thiếu sót nếu nhắc đến James Bond, mà không trầm trồ trước sự xuất hiện của những Bond Girl. Phần thứ 25 này đánh dấu lần đầu tiên giới thiệu một nữ điệp viên da màu với màn thể hiện của Lashana Lynch – người từng thủ vai bạn thân của Captain Marvel trong phim Captain Marvel (2019).

Cùng với đó là nàng Bond Girl mới đầy bí ẩn nhưng vô cùng “máu lửa” do diễn viên xinh đẹp, quyến rũ Ana de Armas thủ vai. Các nhân vật quen thuộc từ bốn phần phim trước đó cũng trở lại như Ben Whishaw trong vai Q, Naomie Harris trong vai Moneypenny, và Ralph Fiennes trong vai ngài M.





Vai diễn phản diện lần này được trao cho nam tài tử Rami Malek – người vừa chiến thắng giải Oscar 2019 ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Ngoài Bohemian Rhapsody, anh từng góp mặt trong các siêu phẩm Mr.Robot, Night at the Museum, Old Boy.





Được cầm trịch bởi đạo diễn Cary Joji Fukunaga (người đứng sau những tác phẩm “nặng đô” thành công như Beasts of No Nation, True Detective), Không phải lúc chết chắc chắn là bom tấn đáng mong chờ nhất nửa đầu năm 2020.





Mới đây, nhà sản xuất cũng tung ra bộ ảnh riêng vô cùng ấn tượng cho từng nhân vật, càng khiến khán giả tò mò hơn nữa về câu chuyện và vai trò của mỗi người.