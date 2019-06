Điểm danh các ca khúc top hit một thời của danh ca Elton John

Dù ra đời từ nhiều thập kỷ trước nhưng những ca khúc của Elton John vẫn có sức sống bền bỉ, liên tục được người hâm mộ thưởng thức và được nhiều nghệ sĩ khác chọn thể hiện lại. Thời gian chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho giá trị của những bản nhạc thực sự thuyết phục được thính giả. Và trong bộ phim tiểu sử Người hỏa tiễn (Rocketman), Elton John và ê kíp làm phim đã chọn chín trong số hàng trăm ca khúc của ông để lồng ghép vào những khoảnh khắc làm nên cuộc đời một huyền thoại.

1. The Bitch is back

Danh ca Elton John chỉ đạo trực tiếp tại trường quay.



The Bitch is Back là single thứ hai trong album Caribou phát hành năm 1974 của Elton John. Phần lời hát của The Bitch is Back mỉa mai chính đời sống siêu sao của John. Nhưng khi xuất hiện trong Người hỏa tiễn, The Bitch is Back lại được chọn làm ca khúc mở đầu cho phim, giới thiệu khán giả đến với thế giới của cậu bé Reginald Dwight (tên thật của Elton John) bảy tuổi lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình yêu thương.

2. Saturday night's Alright for fighting





Saturday night's Alright for fighting ra mắt lần đầu vào năm 1973 và là ca khúc thứ hai xuất hiện trong Người hỏa tiễn. Saturday night's Alright for fighting vang lên khi khán giả theo chân cậu bé Reggie nay đã 10 tuổi dần trưởng thành và vụt lớn thành một thiếu niên tuổi teen. Ca khúc được dùng làm nhạc nền cho một màn nhảy múa ấn tượng có sự tham gia của hơn 300 diễn viên quần chúng, 50 vũ công, 4 máy quay và được dàn dựng trong 12 tuần.

3. Your Song

Your Song là bài hát đánh dấu cho cột mốc gắn kết của Elton John cùng người bạn tri kỷ của mình - Bernie Taupin



Your Song là ca khúc mang tính biểu tượng của Elton John và được coi là bản hit đích thực đầu tiên của ông. Dù ban đầu Your Song chỉ là một ca khúc được xếp vào mặt B của album, nhưng sau 50 năm nó trở thành một trong những single được mở nhiều nhất trên truyền hình khắp thế giới.

4. Crocodile Rock