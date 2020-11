Điểm mặt những dàn sao đình đám của phim The Witches

Anne Hathaway trong vai phù thủy tối thượng

Trong số dàn diễn viên của Phù thủy, phù thủy, Anne Hathaway là cái tên nổi bật nhất và là một trong những minh tinh được trả cát-xê cao nhất Hollywood hiện nay.

Những bộ phim có sự tham gia của Anne Hathaway đã đem về tổng doanh thu là 6,8 tỷ USD trên toàn cầu.



Minh tinh đến từ New York được yêu mến bởi vẻ đẹp rực rỡ cùng lối diễn xuất tinh tế, biến hóa liên tục.



Poster phim. Ảnh: PHP Trong phim, nữ diễn viên thay đổi diện mạo xinh đẹp thành trọc đầu, đội tóc giả, lỗ mũi lớn, miệng cười kéo tận mang tai khi hóa thân thành Phù thủy tối thượng muốn biến trẻ con thành chuột. Trong nguyên tác văn học, ả cầm đầu một hội phù thủy và được mệnh danh là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Đây cũng là vai diễn phản diện đầu tiên của Anne Hathaway trên màn ảnh rộng.

Octavia Spencer vai bà ngoại

Đóng phim điện ảnh đầu tay là A time to kill từ năm 1996 nhưng phải sau hơn một thập kỷ chuyên trị vai phụ ở cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ, Octavia Spencer mới tỏa sáng trong The Help (2011).





Vai diễn người giúp việc Minny Jackson với bối cảnh thập niên 60s ở nước Mỹ đã mang về cho nữ diễn viên sinh năm 1970 vô số giải thưởng lớn, trong đó có cả tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sau tác phẩm này, Octavia Spencer còn có thêm nhiều bộ phim ấn tượng, vang danh như Hidden Figures, The Shape of Water, Snowpiercer của đạo diễn Hàn Quốc – Bong Jun Ho hay gần đây nhất là phim kinh dị Ma.



Lối diễn xuất tưng tửng nhưng đôi khi tiềm ẩn sự dữ dội bên trong của Octavia Spencer luôn khiến người xem ấn tượng và nhớ lâu. Trong Phù thủy, phù thủy, cô vào vai bà ngoại của cậu bé bị biến thành chuột. Bà ngoại là nhà phù thủy học, đối thủ truyền kiếp của Phù thủy tối thượng.

Stanley Tucci vai Stringer Đệ Tam (Quản lý khách sạn)

Không kém cạnh hai đồng nghiệp nữ, Stanley Tucci cũng là một nam diễn viên sở hữu lượng giải thưởng đồ sộ trong sự nghiệp sau gần bốn thập kỷ diễn xuất.

Anh từng giành hai Quả cầu vàng, ba giải Emmy dành cho truyền hình và được đề cử Oscar năm 2010 với vai diễn phản diện trong phim The Lovely Bones.



Vai diễn của Stanley Tucci trong phim được tiết lộ là người quản lý khách sạn mà hội phù thủy của Phù thủy tối thượng ghé qua. Tuy nhiên vai trò của Ông Stringer Đệ Tam quản lý khách sạn chắc chắn là không nhỏ trong cuộc chiến giữa bà ngoại với Phù thủy tối thượng để biến những đứa trẻ từ chuột trở lại bình thường. Stanley Tucci là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba diễn viên đình đám sẽ tạo nên bữa tiệc diễn xuất trong phim.

Chris Rock vai người kể chuyện

Không chỉ là một trong số những nghệ sỹ hài xuất sắc nhất của thế giới ở thời điểm hiện tại, Chris Rock còn gặt hái được rất nhiều thành công ở cương vị của một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh và biên kịch.





Trong Phù Thủy, Phù Thủy, Chris vừa là người kể chuyện, dẫn dắt người xem qua giọng nói đầy hài hước lại vừa vui tươi của mình.

Kristin Chenoweth vai chuột Daisy

Nữ danh ca đình đám được khán giả Việt biết tới nhiều nhất qua vai phụ trong phim truyền hình Glee.

Cô là nghệ sĩ kỳ cựu trong các lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình và được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood.





Một trong những vai diễn sân khấu nổi tiếng nhất của Kristin là Phù thủy Trắng Glinda trong vở nhạc kịch Wicked kinh điển và đối đầu với giọng ca Let It Go Idina Menzel.

Dù không có cơ hội phô diễn giọng ca oanh vàng trong phim nhưng Kristin sẽ lồng tiếng cho cô chuột Daisy, một thành viên tích cực của biệt đội thợ săn phù thủy.

Trailer bộ phim. Nguồn: PHP

Phù thủy, phù thủy chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 6-11.