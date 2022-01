DreamWorks Animation là xưởng phim hoạt hình đem đến cho các khán giả trên khắp thế giới nhiều bom tấn như Shrek, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon...

Thành lập bởi những ông lớn

27 năm trước, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen đã cùng nhau lập nên DreamWorks Animation SKG, Inc. Chữ SKG là viết tắt của tên ba người.

Trong khi Steven Spielberg là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng nhất thế giới, thì hai đồng sự còn lại đều là những lãnh đạo quen mặt tại Hollywood.



Ba lãnh đạo thành lập DreamWorks Animation. Ảnh: PHP

Jeffrey Katzenberg giữ chức chủ tịch của Walt Disney Studios trong gần mười năm trước khi thành lập DreamWorks.

Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã trải qua cái mà một số người gọi là Disney Renaissance hay thời kỳ Phục Hưng cho mảng hoạt hình của Disney.

Trong khi đó, David Geffen là ông trùm kinh doanh, nhà sản xuất và điều hành hãng phim giàu có nhất nhì giới giải trí.

Đội ngũ họa sĩ ban đầu của DreamWorks bao gồm 250 nhân viên từ công ty sản xuất hoạt hình đầu tiên của Spielberg là Amblimation. Ngoài ra phải kể đến những tinh hoa mà Katzenberg đã mời chào rời Disney để đến với những cơ hội mới mẻ tại DreamWorks.

Thành công nối tiếp nhờ phong cách táo bạo

Năm 1998, DreamWorks phát hành bộ phim hoạt hình dài đầu tiên mang tên Antz. Tác phẩm đạt thành công rực rỡ về mặt phòng vé, thu về gần gấp ba lần kinh phí.

Chưa tới ba tháng sau, The Prince of Egypt ra đời. Bộ phim đột phá ở chỗ sử dụng nhiều kiểu hoạt họa: từ CGI và hoạt hình vẽ tay truyền thống đều được kết hợp sử dụng. Ngoài ra, phim còn mang về cho DreamWorks đề cử Giải Oscar đầu tiên cho Bài hát gốc hay nhất.



Chicken Run (Phi đội gà bay).

Vào mùa hè năm 2000, DreamWorks hợp tác với xưởng hoạt hình nổi tiếng Aardman Animations để ra mắt phim hoạt hình tĩnh vật (stop-motion) đầu tiên là Chicken Run (Phi đội gà bay).

Bộ phim một lần nữa tái khẳng định cam kết của DreamWorks trong việc đa dạng hóa các phong cách làm phim hoạt hình.

Trong một phim có đến ba kỹ thuật cùng được áp dụng: CGI, stop-motion và vẽ tay truyền thống. Điều này giúp DreamWorks tạo nên dấu ấn khác biệt so với vô số xưởng phim hoạt hình đang lên ở Hollywood.

Sau đó chỉ một năm, Shrek giúp DreamWorks có được chiến thắng Oscar đầu tiên tại hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Cũng kể từ Shrek trở đi, các phim của DreamWorks đã chuyển hẳn sang phong cách CGI nhưng dấu ấn của khác biệt chưa bao giờ mất đi.



Phim How to Train Your Dragon.

Những loạt phim kinh điển như Madagascar, Kung Fu Panda hay How to Train Your Dragon đã đem về cho DreamWorks hàng tỉ đô la cũng như hàng loạt đề cử danh giá của Viện Hàn Lâm. Trong một thời kỳ mà phim thương hiệu ăn nên làm ra, nắm trong tay những series hoạt hình bom tấn giúp DreamWorks tiếp tục lớn mạnh.

Quá trình sáng tạo được khuyến khích do đó mỗi lần khán giả xem một phần phim mới của Bí kíp luyện rồng hay Nhóc trùm, họ luôn tìm được niềm vui mới mẻ.



Phim The Croods.

Bằng cách liên tục tạo ra những tác phẩm chất lượng và khác biệt, DreamWorks tạo nên cả một cộng đồng hâm mộ đông đảo khắp thế giới.

Người xem chưa bao giờ cảm thấy chán vì mỗi thương hiệu phim đến từ xưởng hoạt hình này đều có một câu chuyện riêng để kể.

Nếu như The Croods là hành trình phiêu lưu của một gia đình cổ đại thì The Boss Baby lại có một phong cách cực kỳ vui nhộn tới mức hơi… khùng: những trí tuệ trưởng thành trong hình hài người lớn nhờ một công thức đặc biệt.



Phim Nhóc trùm.

Nguồn cảm hứng là bất tận DreamWorks không ngại hợp tác với các nhượng quyền thương mại lâu đời khác để đưa nhân vật nổi tiếng lên màn ảnh rộng. Đó là trường hợp của những phim như Captain Underpants và Mr. Peabody & Sherman đều được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng được trẻ em yêu thích.

Sau Nhóc trùm: nối nghiệp gia đình, sắp tới DreamWorks sẽ tiếp tục cho ra mắt loạt phim hoạt hình là The Bad Guys, Puss in Boots: The Last Wish, Trolls 3…Những bộ phim hứa hẹn tái khẳng định vị thế của hãng phim trong làng hoạt hình thế giới.

Sau Nhóc trùm: nối nghiệp gia đình đang khởi chiếu trên toàn quốc.