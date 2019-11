Đọ độ nổi tiếng của 'Nữ hoàng Elsa' góp mặt trong Frozen II

Áp lực tiếp tục mang đến một thành công mới, cộng với độ “khó tính” cộp mác nhà Chuột từ trước đến nay, việc “giọng ca” nào tại các nước được lựa chọn để đảm nhận thể hiện bài hát của Nữ hoàng Elsa luôn là một đề tài vô cùng thú vị cho các khán giả.

Tiêu Châu Như Quỳnh sức mạnh tìm ẩn của “nàng thơ”

Nếu nhìn vào showbiz Việt như một thị trường đầy những gia vị phải vừa “lạ” vừa” đậm” để trở nên nổi bật thì cháu gái Lam Trường quả có hơi im ắng. Tuy nhiên trong danh sách các ca sĩ thực lực được đào tạo chuyên môn về giọng hát thì Tiêu Châu Như Quỳnh chưa bao giờ là một cái tên gây tranh cãi.





Disney cũng vừa tiết lộ một đoạn bài hát sẽ do Elsa Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện trong phim ở thị trường Việt Nam mang tên Sống vươn cao. Tuy chỉ dài 27 giây nhưng đoạn lyrics video đã kịp chứng tỏ mọi quyết định của Disney đều là sáng suốt khi tất cả những nốt cao, thấp, độ uyển chuyển và tình cảm trong bài hát đều được giọng ca này thể hiện trọn vẹn đến ngỡ ngàng.





Lần đầu tiên bén duyên với phim hoạt hình, màn thể hiện của Như Quỳnh sẽ là một ẩn số vô cùng thú vị cho khán giả. Cùng chờ đón giọng ca của cô trong Frozen II – Nữ hoàng Băng giá II, dự kiến ra mắt trên toàn quốc từ ngày 22-11.

Taeyeon - Nàng công chúa K-Pop

Taeyeon bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2007 với vai trò giọng ca chính (main vocalist) của nhóm nhạc nữ hàng đầu làn sóng Kpop - Girls’ Generation (SNSD), Taeyeon trở thành hình mẫu “dành cả thanh xuân để hát”.



Taeyeon – Tượng đài nữ thần đủ thanh lẫn sắc của Làn song K-pop.



Sở hữu chất giọng kim và mỏng nhưng thể hiện tình cảm tốt, Taeyeon chinh phục các nhà sản xuất âm nhạc bởi tính chính xác khi thể hiện các nốt, khả năng rung giọng tốt và xử lý đổi tông uyển chuyển.

Mặt khác, chất trữ tình của Taeyeon luôn màu sắc tươi sáng, đầy sức sống chứ không hề buồn bã hay mong manh. Đó cũng là lý do giọng ca của cô đặc biệt phù hợp khi thể hiện các ca khúc phim hoạt hình, hướng tới đối tượng chính là trẻ em.





Ngay khi được công bố, bản teaser 40 giây ca khúc chủ đề Into the Unknown của Frozen II do Taeyeon thể hiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả châu Á. Nhiều người phải trầm trồ, đây đích thực là bài hát được “đo ni đóng giày” cho Teayeon, giúp cô khoe được chất giọng khoẻ, ổn định nhưng không kém phần thăng hoa của mình.

Gaam - giọng ca Diva quyền lực xứ chùa vàng

Gaam bước vào làng nhạc khi mới 18 tuổi và từng bước chứng tỏ vị trí trong lòng người yêu nhạc xứ chùa vàng bằng tài năng, thái độ nghiêm túc với nghề cũng như đời tư siêu sạch.





Ở tuổi 30, Gaam đã đánh dấu chặng đường hơn 10 năm ca hát với nhiều giải thưởng danh giá như: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất Thái Lan, Nữ nghệ sĩ có giọng ca nổi bật, Diva quyền lực năm 2018 và nhiều danh hiệu đáng mơ ước khác.



Gaam cùng nhà sản xuất Frozen II tại trụ sở Disney.

Những ca khúc của Nữ hoàng băng giá Elsa trong phim luôn ẩn chứa những khát vọng bị kìm nén cùng sự kiêu hãnh của nhân vật sở hữu quyền năng. Chất giọng dày, quãng rộng và khả năng xử lý nốt cao linh hoạt của Gaam cho phép cô làm chủ những ca khúc nhiều cao trào một cách nhẹ nhàng, đem lại cảm giác mơ màng, lãng mạn, không hề mệt mỏi.

Nakamoto Mizuki - sự lựa chọn liều lĩnh

Trong số các gương mặt được chọn thể hiện ca khúc chủ đề, Nakamoto Mizuki được coi là quyết định liều lĩnh nhất của Disney. Nói như vậy là bởi: đây là lần đầu tiên một ca sĩ chưa chính thức ra mắt lại được lựa chọn để thể hiện ca khúc chủ đề của phim Disney.

Cô mới vượt qua vòng tuyển chọn của Universal Music (Nhật Bản) hồi đầu năm nay và còn chưa có kế hoạch ra mắt chính thức. Khi thông tin này được công bố, các khán giả Nhật Bản nửa mừng nửa lo, không hiểu đây là may mắn lớn hay là hòn đá nặng đối với giọng ca trẻ tuổi này.





Thế nhưng, sự liều lĩnh của Disney hoàn toàn có cơ sở. Ấp ủ giấc mơ làm ca sĩ từ khi năm tuổi, con đường ca hát chuyên nghiệp còn chưa bắt đầu đã được giao cho hit khủng có tầm cỡ thế giới, đủ hiểu Nakamoto Mizuki hạnh phúc như thế nào.





Cùng chờ xem những giọng ca được Disney lựa chọn sẽ toả sáng như thế nào trong Frozen II – Nữ Hoàng Băng Gía II nhé.