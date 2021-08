Bộ 5 cuốn sách: Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất, Nguồn gốc của dịch bệnh”, Hệ miễn dịch - Khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người, Đừng ốm, Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng vừa được phát hành tại Việt Nam.

Trong đó, cuốn Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất (tên tiếng Anh “Deadliest enemy: Our war against killer germs”) là cuốn sách của hai tác giả Michael T. Osterholm và Mark Olshaker.

Cuốn sách mong muốn mang lại cho độc giả một mô hình đánh giá nguy cơ của những đợt bùng phát dịch bệnh trong Thế kỷ 21. Theo các tác giả, khi đối phó với bệnh truyền nhiễm, chúng ta cần xác định và tìm hiểu những căn bệnh này cùng với khả năng gây rối loạn kinh tế, chính trị, xã hội hoặc sự ổn định của các vùng lãnh thổ, hay thậm chí toàn cầu.



Một trong những cuốn sách về dịch bệnh, vaccine. Ảnh: VT

Ở cuốn, Nguồn gốc dịch bệnh: Động vật, con người và đại dịch toàn cầu tiếp theo (tên tiếng Anh: “Spillover: Animal Infection and the next human pandemics”) lại là một kiệt tác thu hút giới truyền thông thế giới của tác giả David Quammen.



Cuốn sách mang đến góc nhìn khoa học về các mầm gây bệnh trên động vật, và đôi khi lây truyền cho chính con người.

Trong cuốn sách này, tác giả, nhà khoa học Quammen cung cấp cho độc giả những sự thật hấp dẫn nhưng đáng báo động về các bệnh lây truyền từ động vật sang động vật, rồi từ động vật gây bệnh cho con người, chẳng hạn như bệnh dại, AIDS, Ebola, cúm... và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu khi xảy ra sự lây truyền từ người sang người.

Cuốn Hệ miễn dịch - Khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người, nhà miễn dịch học hàng đầu Daniel M.Davis sẽ cung cấp cho độc giả một bức tranh rộng lớn của hệ miễn dịch, cùng những câu chuyện về hành trình khám phá ra những mảnh ghép của bức tranh ấy.

Tiếp đến, cuốn sách Đừng ốm lại giúp chúng ta hiểu ra rằng chỉ có cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình thật tốt, thì mới có thể giảm thiểu và đẩy lùi được các nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn đầy rẫy ngoài kia.

Ở cuốn Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng là cuốn sách dành riêng cho những người muốn tìm hiểu về vắc-xin, đặc biệt là những bậc phụ huynh đang và chuẩn bị tiêm phòng cho trẻ.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả đầy đủ thông tin về các loại vắc-xin. Bắt đầu từ việc vắc-xin được tiêm vào lúc nào, phòng bệnh gì, hiệu quả ra sao, có tác dụng phụ không; cho đến căn bệnh được phòng ngừa có phổ biến không và nguy hiểm như thế nào.

Cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề còn chưa được biết rõ và đang được bàn luận đối với vắc-xin như thủy ngân, tự kỷ và việc sử dụng mô động vật trong vắc-xin…

Nhằm hỗ trợ và mang đến món ăn tinh thần cho độc giả Việt trong những ngày cả nước đang phải gồng mình chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Alpha Books cùng Ứng dụng sách nói có bản quyền Fonos quyết định bắt tay nhau thực hiện chiến dịch Sách nói miễn phí cho ngày cách ly.

10 tựa sách nói. 10 tựa sách nói từ danh sách bán chạy nhất trên ứng dụng Fonos, với tổng cộng 200.000 lượt nghe miễn phí, không phân biệt giữa thành viên cũ và người chưa dùng ứng dụng sẽ được dành tặng bạn đọc. Chiến dịch kéo dài trong 2 tuần, từ 5-8 đến 20-8.