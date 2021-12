Với một năm quá nhiều biến động vì đại dịch, Quà tặng Giáng sinh 2021– Hoan ca tình yêu, mong muốn sẽ là một món quà nhẹ nhàng cho khán giả và mang lại những đóng góp thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19.

Chương trình sẽ đưa khán giả nhìn lại một năm đầy khó khăn cùng những đau thương, mất mát do dịch COVID-19 gây nên, đồng thời qua đó thấy được tình yêu thương chính là thứ ánh sáng, là sức mạnh, là con đường giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh khủng khiếp này.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng sẽ hát trực tuyến gửi món quà tinh thần đến khán giả sau những tháng ngày đại dịch. Ảnh: NVCC

Đại dịch ở TP.HCM vẫn còn rất phức tạp, vì thế Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức chương trình này dưới hình thức trực tuyến. Đây là một trong những chương trình của tập đoàn này hướng đến việc giáo dục tình yêu thương, hình thành và phát triển các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ.

Quà tặng Giáng sinh 2021– Hoan ca tình yêu được dàn dựng bởi đạo diễn Minh Khang, do MC Đại Nghĩa và siêu mẫu Thúy Hạnh dẫn dắt. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Đức Tuấn, Hoàng Bách, Đông Nhi, Phan Đinh Tùng, Văn Mai Hương, NSƯT Hải Phượng, Lê Phương, Phạm Khánh Ngọc, Diệu Hiền, Quỳnh Trang, Đăng Nguyên, Mon Hoàng Anh, Hana, Bảo Trân, Kim Tuyến, nhóm Angelo, HIUZik…

Hai cha con ca sĩ Hoàng Bách tập chương trình "Quà tặng Giáng sinh 2021– Hoan ca tình yêu". Ảnh: BTC cung cấp

Chương trình được phát sóng trực tuyến lúc 20 giờ ngày 23-12, trên Fanpage/YouTube Báo Tuổi Trẻ, Fanpage Báo Công Giáo & Dân Tộc, Fanpage/YouTube Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Fanpage Human, hơn 30 Fanpage các trường trong hệ thống NHG.

Chương trình truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương trong mùa Giáng sinh thông qua câu chuyện của các khách mời và những bài hát Giáng sinh quen thuộc: Bài thánh ca buồn, Santa Claus is coming to town, Last Christmas…

Những đóng góp từ thầy cô, học sinh, sinh viên… trong chương trình 'Quà tặng Giáng sinh 2021' sẽ được trao gửi đến các hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.