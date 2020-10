Fan của The Beatles sống lại không khí của một thời xa vắng

Buổi offline fan của ban nhạc The Beatles đã được diễn ra tại Hà Nội vào tối 9-10. Buổi offline fan này là sự gặp gỡ giữa những người hâm mộ The Beatles nhân dịp 80 năm ngày sinh của thành viên John Lennon. Đồng thời buổi offline fan này như một minishow hướng tới chương trình hòa nhạc The Beatles Symphony sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



Bên lề của sự kiện, trước khi được lắng nghe những ca khúc bất hủ của The Beatles, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh của ban nhạc với buổi triển lãm của 'Bảo tàng ngây thơ ' mang tên Love the Beatles.



Nhiều kỷ vật của ban nhạc được trưng bày bên ngoài sảnh sự kiện. Ảnh: VT

Tại đây trưng bày rất nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Trần Thanh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh) - đơn vị sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight hi vọng rằng chương trình sẽ là một hoạt động ý nghĩa trong năm 2020 có nhiều cột mốc quan trọng này, nhằm mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực của âm nhạc The Beatles.

Âm nhạc The Beatles lan tỏa những giá trị tinh thần và nhân văn tích cực, hướng đến một thế giới hòa bình và tươi đẹp hơn và được đông đảo công chúng hôm mộ.

Nhạc sỹ Hồng Kiên (Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình In the spotlight), cũng cho hay việc mang những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Beatles lên sân khấu âm nhạc bán cổ điển, với dàn nhạc giao hưởng và cả ban nhạc điện tử là một thách thức gian nan đối với bất kỳ nhà sản xuất và phối khí nào.

Đây cũng là lần đầu tiên những bài hát của The Beatles được thể hiện bởi hàng loạt các ca sỹ Việt Nam, thậm chí trong số họ còn có những người chưa từng một lần hát nhạc Beatles.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, âm nhạc của The Beatles và những tâm huyết cùng tình yêu sâu sắc của tất cả chúng ta sẽ tạo được những cảm hứng mới mẻ cho tất cả các khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi. Chính âm nhạc đích thực sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, và nó cần được gìn giữ và bảo tồn”- nhạc sỹ Hồng Kiên nói.

Trong bối cảnh dịch COVD-19, theo đánh giá của những người thực hiện thì The Beatles Symphony là sự kiện kỷ niệm về ban nhạc này duy nhất được tổ chức và có khán giả trên phạm vi toàn cầu.



Nghệ sĩ, thành viên BTC ký tên vào bức thư gửi tới Paul McCartney. Ảnh: VT

Cũng tại đây, ban tổ chức của chương trình đã viết một bức thư gửi gắm những tâm huyết và tình cảm của khán giả Việt đến cựu thành viên The Beatles - Paul McCartney.

Các nghệ sĩ có mặt, các thành viên trong ban tổ chức cùng tất cả người hâm mộ tại buổi offline đã cùng nhau ký tên vào bức thư, với lời mời cũng là mong muốn ông đến Việt Nam tham dự chương trình The Beatles Symphony vào tháng 12 tới.

The Beatles là ban nhạc rock gồm 4 chàng trai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, đến từ thành phố cảng Liverpool, vương quốc Anh, hoạt động trong thập niên 1960, 1970. 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời. Vào ngày 4-4-1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu: chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến ngày nay, The Beatles vẫn độc tôn ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970.