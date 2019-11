Ford v Ferrari: Quyết tâm chinh phục ngôi vương đường đua

Ngay từ lúc công bố dự án, Ford v Ferrari (Cuộc đua Lịch sử) nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình lẫn khán giả mộ điệu, đặc biệt là những tín đồ yêu xe và đam mê tốc độ.

Tái hiện câu chuyện có thật về cuộc “so găng” giữa hai tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ô tô thế giới: Henry Ford II với Enzo Ferrari, tác phẩm sẽ đem lại cảm giác hồi hộp, phấn khích không kém gì Rush - một bộ phim cũng khai thác đề tài tiểu sử, đua xe thể thao đã từng làm được cách đây 6 năm.







Hồi thập niên 60, khi bộ môn đua xe thể thao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì Ford, thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ cũng chẳng chịu khoanh tay đứng nhìn. Vì mong muốn giành chiến thắng tại sân chơi của các ông lớn châu Âu, chủ tịch Henry Ford II (Tracy Letts) từng tổ chức thương thảo để “mua đứt” hãng Ferrari.



Henry Ford II đã chiêu mộ kỹ sư Carroll Shelby và tay đua Ken Miles để thực hiện sứ mệnh lịch sử.



Tiếc thay, thỏa thuận lại bất ngờ đổ bể vào phút chót. Thậm chí, huyền thoại Enzo Ferrari (Remo Girone) đã thẳng thừng chỉ trích phái đoàn Mỹ bằng những lời lẽ cực kì khó nghe. Ngay lập tức, chủ tịch tập đoàn Ford tuyên bố rằng, họ sẽ “chôn vùi” Ferrari ở đường đua quốc tế.



Trước sự ngạo mạn của Ferrari, chủ tịch hãng Ford quyết tâm chinh phục giải đua xe quốc tế 24 Hours of Le Mans.



Nói là làm, Henry Ford II bắt đầu dồn hết tâm trí lẫn tiền bạc nhằm chế tạo ra “con chiến mã” tốt nhất. Với tham vọng khuất phục nhà Ferrari ở 24 Hours of Le Mans, giải đua xe đường trường lâu đời và khắc nghiệt nhất hành tinh, ông liền chiêu mộ nhóm kỹ sư do bậc thầy thiết kế Carroll Shelby (Matt Damon) cùng tay lái lụa Ken Miles (Christian Bale) dẫn dắt.

Sau nhiều lần thử nghiệm, cải tiến, năm 1966, bằng đứa con tinh thần Ford GT40 Mk.II, bộ đôi này đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh thách thức “gã khổng lồ nước Ý” .



Tác phẩm cũng đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai nam tài tử Matt Damon và Christian Bale.



Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn James Mangold, kì tích thuở nào sẽ được tái hiện thật trọn vẹn bằng lăng kính điện ảnh.

Từng gây ấn tượng mạnh qua hàng loạt bộ phim chất lượng như Girl, Interrupted (1999), Walk the Line (2005), 3:10 to Yuma (2007) hay Logan (2017)…, ông hứa hẹn cống hiến cho khán giả nhiều khung hình táo bạo về đường đua 24 Hours of Le Mans kinh điển.



Sự kiện Le Mans 1966 đã vĩnh viễn thay đổi ngành công nghiệp ô tô lẫn bộ môn đua xe thể thao.



Sở hữu cốt truyện đặc sắc bên cạnh đội ngũ ê-kíp tên tuổi, Ford v Ferrari là bộ phim hấp dẫn mà những tín đồ điện ảnh không nên bỏ lỡ.

Hiện tại, đứa con tinh thần do đạo diễn James Mangold cầm trịch đang đón nhận cơn mưa lời khen trên nhiều website phê bình uy tín gồm IMDb (8.2/10), Rotten Tomatoes (92%) hay Metacritic (80/100).

Ford v Ferrari dẫn đầu doanh thu phòng vé tuần vừa qua với doanh thu 31 triệu USD tại Bắc Mỹ.