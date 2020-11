G.Ducky Á quân Rap Việt nhưng là quán quân của nhiều người

G.Ducky là rapper có tiếng trong cộng đồng battle, anh sở hữu vocal cực tốt, có lối viết lyric hay ho, cách gieo rất thông minh cùng những cú bẻ lyric khiến người nghe thích thú.

Bắt đầu chơi rap vào năm 2018, G.Ducky đã có những lúc gặp khó khăn thất bại nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ bộ môn này.

Gia đình G.Ducky là một gia đình khá gia giáo, bố anh làm trong quân đội, mẹ là luật sư, vậy nên họ cũng có những định hướng cho con mình có được một công việc ổn định đúng như kỳ vọng.



Chú vịt vàng vẫn là người vô địch trong lòng nhiều người hâm mộ.



Sau các phần thi của các thí sinh ở phần chung kết 2 cũng như các tiết mục của các khách mời, giao lưu với khán giả, huấn luyện viên và ban giám khảo, phần được mong chờ nhất là công bố số phiếu bình chọn mà tám thí sinh nhận được.

Kết quả của đêm chung kết này, sẽ dựa trên 60% là từ chính bình chọn của khán giả và 40% là đánh giá từ các ban giám khảo.

MC Trấn Thành đã tăng thêm phần kịch tính cho phần xướng tên người quán quân khi chia tám thí sinh thành từng nhóm khác nhau và lần lượt tuyên bố nhóm có quán quân hay không.

Khi ở cạnh Trấn Thành chỉ còn Dế Choắt và G.Ducky , dưới trường quay, khán giả liên tục gọi tên G.Ducky.

Trong giây phút hồi hộp nghẹt thở, MC Trấn Thành giơ tay Dế Choắt và xướng tên, chính anh là quán quân. G.Ducky là á quân. Trường quay lặng đi trong vài giây.



Dế Choắt và huấn luyện viên Wowy hạnh phúc khi trở thành quán quân Rap Việt 2020.



Khoảng 2 giờ sáng ngày 15-11, Karik đã đăng tải lại khoảnh khắc gây tranh cãi nhất tại đêm Chung kết Rap Việt: giây phút G.Ducky biết được kết quả chung cuộc, anh đã có loạt hành động được khán giả nhìn nhận là bất phục, không cam lòng khi biết tin mình không giành được vị trí cao nhất.



Bài đăng trên trang cá nhân Karik.

Trong bài đăng, Karik không giấu được niềm tự hào và gọi G.Ducky: "That's my warrior" (Đó là chiến binh của tôi đó).

Đoạn clip do Karik đăng tải ghi lại cảnh G.Ducky hùng hổ tiến lên phía trước, dùng micro hô to "When I say G, you say Ducky" (Khi tôi nói G, bạn hãy nói Ducky) để khích lệ chính tinh thần bản thân, thậm chí nhận được không ít lời hưởng ứng của khán giả tại trường quay.

Hành động bộc phát này xảy ra chỉ ít phút sau khi MC Trấn Thành xướng tên Dế Choắt là nhà vô địch Rap Việt khiến cư dân mạng không thể không tranh cãi.