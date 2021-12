Mới đây, nhà làm phim của thương hiệu Scream đã tung ra trailer đầu tiên của phần phim mới nhất, chính thức tái khởi động một trong những series kinh dị thành công nhất của làng điện ảnh.

Tựa phim này báo hiệu phiên bản sắp công chiếu sẽ là sự tái khởi động chứ không phải phần tiếp theo của series. Và trailer đầu tiên cũng đã xác nhận thông tin này.



Poster bộ phim Scream. Ảnh: PHP

Trailer bắt đầu bằng tình huống quen thuộc của loạt phim: Một cô gái trẻ nhận được cuộc gọi hăm dọa rùng rợn từ kẻ sát nhân giấu mặt trước khi hắn có ý định tấn công cô ngay tại nhà và cô gái thì không cách nào chống trả được.

Các nạn nhân lần này của Ghostface là một nhóm nam nữ sinh trẻ tuổi. Hung khí và thủ đoạn thông minh của hắn cũng không đổi, vẫn tiếp tục reo rắc nỗi khiếp đảm đến ám ảnh.







Sự tái xuất của sát nhân Ghostface.

Cô gái bị tấn công ở đầu đoạn trailer bằng cách nào đó đã thoát chết và tìm đến sự giúp đỡ của Sidney Prescott (do Neve Campbell thủ vai) - nhân vật chính của thương hiệu Scream.







Sidney (bên trái) sẽ đóng vai trò dẫn dắt các nạn nhân trẻ tuổi trong cuộc chơi mạng đổi mạng với tên giết người ranh ma.

Trở lại cùng Sidney Prescott là hai nhân vật quen thuộc Dewey Riley (David Arquette) và Gale Weathers (Courtney Cox).

Dường như luật chơi hòng vạch mặt Ghostface vẫn như cũ. Đó là phải tìm ra mối liên kết giữa các nạn nhân với Ghostface nhằm lần tới danh tính thực sự của hắn đằng sau tấm mặt nạ.

Bên cạnh ba diễn viên trở lại từ các phần cũ, dàn sao mới của Scream có sự góp mặt của Jack Quaid (The Boys), Jenna Ortega (You) và Melissa Barrera (In the Heights).

Tuy đoạn trailer chưa tiết lộ nhiều về nội dung nhưng Scream hứa hẹn sẽ là cuộc "thay da đổi thịt" của thể loại kinh dị chặt chém.

Scream dự kiến ra mắt vào đầu năm 2022.