Hàng loạt ca sĩ phòng trà hát bolero mê hoặc khán giả

Đêm thi của Tình Bolero đã mang đến nhiều thú vị cho khán giả, bởi không chỉ được thưởng thức giọng hát nội lực, đầy mê hoặc của những ca sĩ thực lực mà khán giả còn được chứng kiến sự thể hiện tươi mới của họ khi lần đầu tiên họ phải diễn xuất, tương tác nhiều với diễn viên hỗ trợ, vũ đoàn cho phù hợp với đặc trưng của sân khấu ca nhạc truyền hình.

Đêm thi đầu tiên có chủ đề Chuyện đời tôi và người mở màn là ca sĩ Huy Luân, con trai duy nhất của NSƯT Kim Xuân.



Anh chọn ca khúc Thủa ấy có em (sáng tác Huỳnh Anh). Trước khi hát, Huy Luân chia sẻ mình sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ thuật nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi theo con đường này. Ban đầu, anh đã chọn con đường bình yên trên giảng đường đại học nhưng không hiểu sao, định mệnh lại đưa anh đến với âm nhạc. Anh yêu âm nhạc say đắm, nồng cháy và quyết định chọn âm nhạc chính là sự nghiệp của cuộc đời mình. Anh cũng đã gặt hái được một vài thành công trên con đường ca hát. Tuy vẫn chưa so sánh được với sự nghiệp vang bóng của mẹ nhưng Huy Luân cho biết anh chưa bao giờ chạnh lòng vì điều đó.

Với giọng hát trầm ấm, ngọt ngào và phần diễn xuất tương tác với vũ đoàn điêu luyện trong tiết mục mở màn, Huy Luân đã chinh phục ban giám khảo. Giám khảo Họa Mi khen Huy Luân có phong cách hát thoải mái, tự tin, giọng hát ấm, độ cao tốt, cái tình vừa đủ. Giám khảo Vũ Thành Vinh ấn tượng với cách dàn dựng của đạo diễn Vũ Trần khi đặt những chiếc bục như những người tình nâng bước Huy Luân đến với người tình âm nhạc của mình. Anh cũng bất ngờ khi biết Huy Luân trước giờ vốn là người ít nói và ngại diễn xuất nhưng lại có thể diễn xuất tốt với vũ đoàn như vậy. Giám khảo Mỹ Huyền nhận xét Huy Luân, diễn say mê và mê đắm, tất cả tiết mục rất mỹ thuật, chỉ cần lưu ý thêm về trang phục. Huy Luân nhận được số điểm 29, tạm đứng vị trí thứ 3 trong đêm mở màn.

Nữ ca sĩ Thảo My chọn ca khúc Đèn khuya (sáng tác Lam Phương) bởi nội dung ca khúc cũng nói lên một phần câu chuyện đời của Thảo My.



Thảo My trải lòng rằng trước kia, My từng là công nhân, nhờ một người bạn làm trong ban nhạc thấy My hát hay đã khuyên thử đi hát. Nhìn thấy những ca sĩ đi hát được lên bông (khán giả lì xì tiền), My khoái vì có thêm thu nhập cho gia đình nên cũng thử đi hát. Khi tham gia chương trình Tình Bolero, vì chưa biết kết quả thi thế nào nên Thảo My đã giấu gia đình chuyện mình đi thi và mong khi chương trình phát sóng mẹ thấy con gái hát trên ti vi sẽ vui. Thảo My cho biết vì kinh tế khó khăn nên chị không có điều kiện sắm sửa trang phục đẹp cho phần thi, ngoại hình của chị cũng khó mượn trang phục ưng ý, vì vậy chị quyết định đặt mua vải trên mạng rồi đi may áo dài cho mình để tiết kiệm chi phí. Những chia sẻ chất phác, thật thà của Thảo My đã nhận được sự đồng cảm và yêu mến của ban giám khảo. Giám khảo Mỹ Huyền tư vấn Thảo My nên mạnh dạn chọn đôi guốc cao hơn để phù hợp với chiếc áo dài thướt tha và lưu ý việc chọn họa tiết cho trang phục phù hợp với bài hát. Thảo My nhận được số điểm 26,5.

Ca sĩ Thụy Uyên là thí sinh duy nhất trong bảng phòng trà sở hữu chất giọng thổ đặc biệt, ấn tượng và thu hút người nghe.



Tận dụng nét đặc biệt này, Thụy Uyên đã chọn ca khúc Xin còn gọi tên nhau. Giọng hát của chị đã khiến giám khảo Vũ Thành Vinh mê mẩn rằng nghe Thụy Uyên hát như nghe đĩa! Đây là giọng ca đến từ vùng đất sương khói của Đà Lạt mộng mơ, những nốt nhạc như thăng hoa, bay lên mây. Thụy Uyên còn nhát sân khấu nhưng đạo diễn Minh Nhật đã khôn khéo dàn dựng sân khấu vơi những nốt nhạc làm nền để giọng hát của Thụy Uyên bay lên. Giám khảo Họa Mi rất thích tiếng hát của Thụy Uyên, giọng hát rền, vang xa và đi vào lòng khán giả. Qua ca khúc, Thụy Uyên trải lòng về câu chuyện đời mình với nhiều khó khăn, phải đánh đổi hy sinh rất nhiều để được theo đuổi nghệ thuật. Với số điểm tuyệt đối 30, Thụy Uyên đã nhận được phần thưởng nóng 5 triệu đồng của BTC để khích lệ tinh thần.

Xinh đẹp, cá tính và có nét hoang dại, đó là những nét nổi bật của ca sĩ Phạm Phương.



Phạm Phương thể hiện ca khúc Định mệnh (sáng tác Song Ngọc) trải lòng về câu chuyện thật của mình với hai mối tình sâu nặng đó là tình yêu với một người đàn ông từng có gia đình và tình yêu với âm nhạc. Dù rất đau khổ nhưng chị chọn kết thúc tình yêu với người đàn ông, mạnh mẽ bước qua những đau đớn, tha thứ cho bản thân để giải thoát cho chính mình. Chị tin rằng tình yêu đã chết nhưng chị sẽ sống mạnh mẽ, mãnh liệt hơn, những cảm xúc chị sẽ dành cho âm nhạc, tình yêu sẽ đi theo chị đến suốt cuộc đời. Giám khảo Họa Mi khen giọng hát Phạm Phương có sức hút, tình cảm, vững vàng sự can đảm của người đàn bà, nên chú ý hát rõ lời. Dàn dựng câu chuyện mang đến nhiều cảm xúc. Với số điểm 29,5, Phạm Phương cùng với ca sĩ Thụy Uyên đã nhận được phần thưởng nóng 5 triệu đồng của chương trình.

Ca sĩ Đoàn Hữu Đức thể hiện ca khúc Anh còn nợ em (sáng tác Anh Bằng).



Thông qua ca khúc, Hữu Đức chia sẻ về món nợ ân tình mà anh còn nợ người vợ của mình. Hữu Đức cho biết có khoảng thời gian anh xa gia đình đi làm ăn và sự bận rộn của anh chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ gia đình. Giám khảo Vũ Thành Vinh có phần bất ngờ khi nghe câu chuyện, cứ ngỡ Hữu Đức còn là một cậu thư sinh nhưng bất ngờ khi đã có gia đình. Đạo diễn Minh Nhật đã giúp Hữu Đức kể câu chuyện có sự giằng xé nội tâm và cảm xúc. Hữu Đức là một trong những thí sinh hiếm hoi được giám khảo Mỹ Huyền đánh giá cao về sự lựa chọn trang phục phù hợp với bài hát. Giám khảo Họa Mi khen giọng hát Hữu Đức có lực và tình cảm tự nhiên. Tổng điểm của Hữu Đức là 28 điểm.

Tập 11 Tình Bolero bảng phòng trà với chủ Chuyện của Mây, Ánh sáng sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 24-5 trên kênh THVL1. Dẫn chương trình là cặp đôi MC Vũ Mạnh Cường và đạo diễn Ngọc Duyên.