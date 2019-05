HBO đặt niềm tin vào series mới sẽ thay thế Game of Thrones

Trailer phần 1 His Dark Materials:

Trailer của phần đầu tiên được HBO tung ra và nhanh chóng đạt hơn 1,6 triệu lượt xem chỉ trong vòng một ngày khi đánh đúng vào cơn khát fantasy của khán giả Âu Mỹ, nhất là khi Game of Thrones mùa 8 đang bị chỉ trích vì chất lượng giảm sút.

Phim dựa trên nguyên tác His Dark Materials, bộ ba tiểu thuyết thể loại sử thi giả tưởng đậm chất tôn giáo của Sir Philip Pullman. Tác phẩm này được đánh giá là một trong những loạt truyện huyền bí có giá trị nhất cuối thể kỷ 20, vì chứa đựng nhiều kiến thức cả về vật lý học, triết học và thần học. His Dark Materials còn được xem là tác phẩm khoa học kỳ ảo có giá trị tham khảo, chiêm nghiệm cao.

His Dark Material gồm 3 quyển, gồm là Northen Lights (Bắc Cực Quang), The Subtle Knife (Kỳ Ảo Đao) và The Amber Spyglass (Hổ Phách Kính).



Tựa đề của bộ ba được lấy từ một câu thơ trong tác phẩm Thiên Đường Đã Mất (Paradise Lost) của John Milton. Trái ngược với tác phẩm đã tạo cảm hứng cho ông, Sir Phillip Pullman đề cao những phẩm chất tốt của nhân loại thông qua His Dark Materials, trong khi Paradise Lost chủ yếu khai thác khía cạnh những tội lỗi nguyên thủy của loài người.

The Golden Compass



Phần một Northen Lights từng được chuyển thể thành phim với tên gọi The Golden Compass vào năm 2007 với sự góp mặt của dàn sao khủng như: Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Ian McKellen, Ian McShane, Sam Elliot...

Phim được nhiều nhà phê bình đánh giá cao nhưng chỉ thu về 70 triệu USD doanh thu nội địa trong khi vốn sản xuất đến 180 triệu USD.



Sự thất bại doanh thu đặt dấu chấm hết cho dự án phim điện ảnh chuyển thể của New Line Cinema, hãng này sau đó cũng sáp nhập với Warner Bros. vì thua lỗ. Hooper, Otto Bathurst, Jamie Childs, Euros Lyn và Dawn Shadforth cùng bám sát nguyên tác trong mùa 1. Để giảm thiểu rủi ro trong dự án quan trọng này, nhà sản xuất BBC hợp tác với HBO để mang loạt phim đến với khán giả Bắc Mỹ. Dự kiến phim sẽ lên sóng vào cuối năm 2019 ở Mỹ, ngày giờ chính thức chưa được ấn định.

Một trong những khái niệm rất thú vị mà His Dark Materials mang đến là các Daemon, một sự hiện thân của nội tâm mỗi người dưới dạng một con vật. Theo Phillip Pullman, con người luôn luôn có một Daemon, tuy nhiên trong những vũ trụ khác nhau có thể nó sẽ hiện thân hoặc vô hình.

Daemon thường xuyên tương tác với nhau theo cách mà các chủ thể người giao tiếp với nhau, chẳng hạn như chúng sẽ chiến đấu với nhau khi chủ thể chiến đấu hoặc âu yếm nhau khi chủ thể ôm ấp. Tuy nhiên, sự tiếp xúc của con người với daemon của người khác là điều cấm kỵ, bạn không thể vô tư sờ mó được daemon của người khác. Trong trailer, daemon của nữ chính Lyra Silvertongue (Dafne Keen) là một con chồn nhỏ màu trắng.





Ngay sau khi trailer mùa một được lên sóng, nam tài tử James McAvoy và dàn cast cũng đã ký kết hợp đồng cho mùa hai với BBC. Rõ ràng đây là một dự án mà BBC và HBO đặt rất nhiều kỳ vọng. Trang Variety cho biết His Dark Materials là một trong những dự án phim truyền hình có vốn sản xuất cao nhất sau Game of Thrones; cùng với Watchmen của HBO, His Dark Materials hứa hẹn trở thành một trong những series đáng xem nhất trong tương lai gần.